Latifi ‘poussant Russell très fort’ depuis que Williams a amélioré la voiture

Au sommaire : Nicholas Latifi bénéficie de l’expérience et d’une voiture bien améliorée pour sa deuxième saison de Formule 1, déclare son équipe.

En bref

Latifi s’épanouit dans l’amélioration des performances des véhicules de WilliamsWilliams, Dave Robson, a déclaré que Latifi a fait des progrès considérables au cours de sa deuxième année de Formule 1, avec un châssis considérablement meilleur sous lui.

« Il y a peu de substitut à l’expérience », a déclaré Robson. « Il en profite clairement.

«Il a un bon groupe de personnes autour de lui et ils ont vraiment commencé à se fondre et à très bien travailler ensemble, ce qui a probablement pris un peu de temps comme toujours. Et en fait, cette voiture est maintenant tellement meilleure qu’elle ne l’était il y a 12 mois, cela lui donne une opportunité, je pense.

Bien que Latifi ait rarement battu George Russell, Robson dit qu’il se compare bien à son coéquipier très apprécié.

«Il a été extrêmement bon lors des six, sept, huit dernières courses, a dit Robson. « Il a été fort et il a poussé George très fort. »

Mais Latifi a subi quelques malheurs lors des dernières courses, a expliqué Robson. « Chaque week-end, il y a eu quelque chose de différent, c’est vraiment juste un peu malheureux. Il n’a donc pas encore pu tout rassembler et montrer ce qu’il peut vraiment faire par rapport à George. Mais je pense que ce n’est qu’une question de temps.

Pas de « tout nouveau chapitre » en F1 pour Briatore

Briatore a quitté la F1 à la suite du scandale ‘Crashgate’ en 2009. comprend. La vidéo, dans laquelle Briatore déclarait que la F1 verrait « une nouvelle énergie, une nouvelle puissance, une nouvelle excitation », se voulait une blague.

Gasly est le premier pilote de F1 à vendre des jetons non fongibles

Pierre Gasly lance sa propre série de jetons non fongibles (NFT) à la vente. Les NFT sont des éléments numériques uniques échangés à l’aide de crypto-monnaie, ce qui a suscité des critiques pour la quantité importante d’énergie requise pour traiter une transaction.

L’offre NFT du pilote AlphaTauri comprend des jetons qui peuvent être utilisés pour échanger un casque utilisé pour la course, des opportunités de rencontrer Gasly et d’autres. La vente aux enchères commence aujourd’hui, avec des prix de départ de plus de 6 000 $ (4 350 £) pour certains NFT.

En ce jour dans le sport automobile

Senna a remporté son dernier titre dans le Grand Prix du Japon aujourd’hui en 1991 il y a 30 ans aujourd’hui, Ayrton Senna a remporté son troisième et dernier championnat du monde à Suzuka après la sortie de Nigel Mansell. Il a également laissé son coéquipier Gerhard Berger gagner la course.

