Latifi se sentirait « à l’aise » dans le rôle de leader chez Williams

Au sommaire : Nicholas Latifi se sent prêt à assumer le rôle de pilote principal chez Williams s’il effectue une troisième saison avec l’équipe l’année prochaine.

En bref

Latifi “se sentirait certainement à l’aise” en tant que pilote principalAvec George Russell qui devrait passer chez Mercedes la saison prochaine, Latifi dit qu’il se sentirait suffisamment expérimenté pour assumer un rôle de leader chez Williams, surtout compte tenu des changements radicaux à venir sur les voitures de l’année prochaine.

« Si George devait partir et que je devais rester, je me sentirais certainement – ​​je pense juste par nature [if] Je suis le pilote le plus expérimenté de l’équipe, je me sentirais certainement à l’aise d’être celui qui a de l’expérience dans l’équipe », a déclaré Latifi.

Bien qu’il ne soit qu’à mi-chemin de sa deuxième année en F1, Latifi a déclaré que sa connaissance du fonctionnement de Williams l’aiderait à assumer ce rôle.

“Naturellement, avant l’année prochaine avec la nouvelle voiture et la nouvelle réglementation, ce serait peut-être un peu différent parce que si l’année prochaine était juste une autre évolution de la voiture de cette année, je pense que votre expérience est plus valorisée”, a-t-il déclaré.

« Vous savez quelles étaient les faiblesses et les forces de la voiture actuelle et le type de direction que vous devez encore prendre pour la développer l’année prochaine, vous ne savez pas ce que vous allez obtenir, vous devrez peut-être changer votre conduite pour une style complètement différent. La voiture pourrait avoir une conduite complètement différente, avoir des caractéristiques complètement différentes de la voiture de cette année.

Beckmann accuse les difficultés financières d’avoir perdu le siège de F2 au profit de Fittipaldi

Beckmann a remporté son deuxième podium de la saison à Bakou.

Il a été remplacé dans l’équipe de F3 par le champion américain de F4 Hunter Yeany lors de la dernière manche et va désormais prendre la place de David Beckmann en F2.

Beckmann, il a admis qu’un manque de financement lui avait coûté son siège. Dans un article sur les réseaux sociaux, il a déclaré que la séparation n’était “pas parce que Charouz et moi avons des problèmes, juste parce que F2 est assez cher et je pensais que j’avais un budget différent disponible au début de l’année mais cela a beaucoup changé et malheureusement je ne peux pas participer aux quatre derniers [rounds].

« C’est comme ça et je vais maintenant me concentrer sur d’autres séries. Le sport automobile est un sport difficile et si vous n’avez pas les moyens financiers, il est presque impossible de réaliser beaucoup de choses, alors j’essaie de voir ce qui est possible et de me concentrer sur d’autres séries, bien sûr, rester dans le cercle de course.

« C’est très malheureux, j’adorerais continuer à conduire mais je comprends aussi que Charouz prenne un autre pilote car je ne peux plus payer.

Fittipaldi était 14e en Formule 3 au moment de son départ, avec un seul podium à son actif sur le Hungaroring. Beckmann est actuellement 13e au classement F2 avec deux podiums à Bahreïn et à Bakou.

Vasseur : ‘il n’y a pas de chauffeur là-bas’ comme Räikkonen

Le directeur de l’écurie Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a fait l’éloge de Kimi Räikkönen après que le pilote le plus expérimenté de Formule 1 ait confirmé son intention de prendre sa retraite à la fin de l’année.

“Il n’y a pas de pilote comme Kimi Räikkönen”, a déclaré Vasseur. «Sa présence, son charisme et son attitude unique, associés à la compétence innée qui a permis à cette équipe de lui donner une chance en 2001, ont fait de lui une légende de notre sport d’une manière que les chiffres et les statistiques ont du mal à transmettre.

Ce fut un plaisir de travailler avec lui au cours de ces années et je pense parler au nom de tout le monde chez Alfa Romeo Racing Orlen, de l’atelier à Hinwil au garage ici à Zandvoort, quand je dis qu’un pilote comme Kimi a écrit des choses indélébiles pages de l’histoire de notre équipe et de notre sport.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Les gagnants de la #F1 et de la #WSeries de ce week-end recevront des trophées basés sur celui décerné au Grand Prix de Zandvoort de 1939, mais fabriqués à partir de bouteilles de bière recyclées, de caisses en plastique et de contreplaqué. Ils ont été conçus par Piet Boon pour le sponsor #DutchGP Heineken. pic.twitter.com/PD8eSXfHwb – . (@racefansdotnet) 1er septembre 2021

Meilleur moyen de rentrer de vacances : 500 tours en 2 jours dans le simulateur F1 💪🏻#f1 #simulator #sauber #AlfaRomeoRacing pic.twitter.com/CXACGhzuc8 — Théo Pourchaire (@TPourchaire) 1er septembre 2021

Les gars, j’étais dans le simulateur pendant deux jours et je voulais juste poster quelque chose à ce sujet. Rien à voir avec la récente nouvelle de Kimi quittant la F1. Kimi sera toujours l’un de mes pilotes préférés, l’un des meilleurs de tous les temps 🙏🏻 — Théo Pourchaire (@TPourchaire) 1er septembre 2021

Coup de presse inattendu de la semaine en monoplace junior d’Alejandro Agag “Je vais certainement me pencher sur le championnat régional indien de Formule. L’Inde, comme vous le savez, la F1 a eu une mauvaise expérience avec les taxes.” – Ida (@wood_ida_) 1er septembre 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Le circuit de Mandalika “très ouvert” pour amener la F1 en Indonésie (Crash.net)

« Baharemsjah : « Donc, si vous vouliez intégrer la Formule 1, nous devons essentiellement l’homologuer à la normalisation FIA. De notre côté, nous sommes très confiants que notre piste peut répondre à ces exigences, mais ce serait toujours un processus pour fais ça.'”

Statistiques des pilotes F1 2021 – la mise à jour de mi-saison (EA)

“Malgré que Lando Norris ait terminé dans le top cinq dans neuf des 11 courses jusqu’à présent cette saison, une pénalité de cinq secondes pour avoir éliminé Sergio Perez en Autriche lui a coûté cher. Avec moins de courses à son actif que les autres pilotes sur le terrain, sa conscience est tombée à 84.”

Interview Michèle Mouton : Les femmes doivent affronter les hommes (FIA)

“Être une course de soutien sur certains week-ends de Grand Prix de Formule 1 permettra aux pilotes d’être regardés. Mais les équipes de F1 regardent d’abord les performances et il suffit de suivre les temps pour voir le niveau de cette (W) Series.”

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 20 ans aujourd’hui, Roberto Moreno remportait le grand prix CART Indycar de Vancouver

