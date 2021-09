Latifi: Williams a été “le meilleur qu’il ait jamais ressenti” à la course de Sotchi

in

Bien qu’il ait quitté la Russie sans marquer de but, Nicholas Latifi a déclaré que sa Williams “se sentait le mieux qu’elle ait jamais ressenti” au cours de ses deux années avec l’équipe.

Le Canadien a débuté dimanche le grand prix P18 sur la grille après avoir encouru une pénalité de moteur pour avoir pris son quatrième PU de la campagne.

Avec cette pénalité en tête, Latifi n’a pas participé à la Q2 samedi et a ensuite déclaré que « Q3 était définitivement sur les cartes quand j’avais vu ce que j’avais fait en Q1, aucun doute là-dessus ».

Ses bonnes sensations avec sa FW43B se sont poursuivies en grand prix, mais compte tenu des difficultés que plusieurs pilotes ont eu à dépasser ce jour-là, il s’est retrouvé coincé derrière Nikita Mazepin.

Latifi se retirera plus tard de la course avec un problème hydraulique.

“La course s’est déroulée derrière Mazepin, incapable de le dépasser”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« C’était dommage car lors du premier relais, la voiture était la meilleure qu’elle ait jamais ressentie depuis deux ans que je suis avec l’équipe.

« Quand vous comparez le rythme des voitures du milieu de terrain, plus rapide que George [Russell], plus rapide que les Alpine, plus rapide que les Aston, des gens qui étaient sur la même stratégie.

« C’est assez surprenant, mais cela rend encore plus frustrant le fait que c’était une course où nous devions commencer là où nous l’avons fait. Je volais à la fin, et c’est juste dommage que nous n’ayons pas été dans le mix.

Une fin difficile à un week-end autrement fort pour @NicholasLatifi 😫 On retourne en Turquie, Nicky ! pic.twitter.com/JRMWbwYkQL – Williams Racing (@WilliamsRacing) 26 septembre 2021

Son coéquipier George Russell était très présent, tant en qualifications qu’en course.

Le Britannique a placé sa voiture à la troisième place de la grille après avoir utilisé les slicks en Q3 alors que tout le monde roulait encore en pneus intermédiaires. Russell a terminé le grand prix à la 10e place.

“Évidemment, voir ce qu’il a fait montre le potentiel qui aurait pu être”, a déclaré Latifi. « Mais aussi ce que j’ai fait en Q1. Je volais pour une raison quelconque en Q1.

“J’ai établi un temps au tour au milieu de la séance alors que la piste était encore mouillée, qui est passé P6 à l’époque, et cela encore assez bon pour rester P10 alors que tout le monde s’améliorait à la fin de la piste sèche.

« Je me sentais rapide et ça aurait été bien de voir ce que nous aurions pu faire. Si je faisais mon travail, la Q3 était facilement envisageable, puis nous avons vu comment la Q3 s’est terminée, et évidemment, lorsque nous sommes dans cette position, vous n’avez rien à perdre, vous pouvez donc prendre des risques.

« C’est comme ça que ça se passe parfois. C’est certainement frustrant, mais c’est la course, et je suis sûr que nous aurons plus d’opportunités, car le rythme est constant maintenant. Donc, s’il est toujours là, il sera là pour profiter de quelque chose à un moment ou à un autre.

Il a ajouté : « L’essentiel est la régularité, car même l’année dernière, il y a eu des périodes ou des éclairs où le rythme pouvait être là, ce n’était peut-être pas toujours en qualifications, ou en course.

“C’est plus régulier, ce qui apporte définitivement de la confiance, et puis juste pour des raisons différentes sur chacune des courses passées, il y a eu des choses hors de mon contrôle qui m’ont fait reculer.

“Mais ça a été agréable d’être dans le mix dans ces courses aussi, et comme je l’ai dit si je continue à faire mon travail correctement, nous continuons à bien travailler avec l’équipe, alors il y aura plus d’opportunités comme ça, parce que ça arrive maintenant.”

