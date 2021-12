Latifi: Williams courra pour Sir Frank ce week-end

Le prochain Grand Prix d’Arabie saoudite sera le premier que l’équipe Williams disputera après la mort de son fondateur, Frank Williams, Nicholas Latifi insistant sur le fait que toute l’équipe courra pour Sir Frank ce week-end.

Le monde de la Formule 1 a été secoué dimanche dernier par la nouvelle du décès du légendaire propriétaire et fondateur de l’équipe, Sir Frank Williams, dont l’équipe éponyme a remporté neuf couronnes de pilotes de Formule 1 entre 1980 et 1997, tout en s’assurant sept championnats des constructeurs. la même période.

Malgré la vente de l’équipe par la famille Williams à Dorilton Capital, une société d’investissement basée aux États-Unis, en 2020, la présence de son fondateur légendaire reste forte au sein de l’équipe, de ses chauffeurs et de ses employés. Quelque chose qui est évident dans les mots du pilote canadien de l’équipe Nicholas Latifi, qui prévisualisait la prochaine course en Arabie saoudite.

Nous courons pour Sir Frank

« Il ne fait aucun doute que toute l’équipe sera en course pour Sir Frank ce week-end », a déclaré Latifi dans le communiqué de presse de son équipe.

« Sa contribution à la Formule 1 ne peut pas être sous-estimée, et représenter son nom sur la scène mondiale a été un honneur », a-t-il poursuivi.

« Nous continuerons à pousser fort pour ramener l’équipe sur la grille. »

Parlant de l’événement de course à venir dans la ville saoudienne de Djeddah, située sur la côte de la mer Rouge, Latifi a exprimé son anticipation en déclarant : « J’ai hâte de découvrir le circuit de la corniche de Djeddah et de découvrir une toute nouvelle piste.

« Les circuits de rue sont toujours passionnants ; l’adrénaline supplémentaire que vous obtenez en conduisant entre les murs étroits de la ville le rend vraiment agréable, même s’il s’agit également d’un défi supplémentaire.

« D’après ce que j’ai vécu dans le simulateur, la nature à grande vitesse du circuit va rendre les choses assez intenses », a révélé le Canadien.

« Il y a beaucoup de virages, la plupart très rapides, donc ce sera une piste passionnante à piloter.

« Ce sera aussi ma première course de rue organisée de nuit, ce qui ajoute un autre élément intéressant que j’ai hâte d’aborder », a conclu Latifi.

Frank Williams était quelqu’un que les gens admiraient

George Russell, lié à Mercedes, a fait écho aux sentiments de son coéquipier envers le regretté fondateur de l’équipe Williams, alors qu’il s’exprimait dans le communiqué de presse de l’équipe.

«C’est avec une grande tristesse que nous nous rendons en Arabie saoudite ce week-end après le décès de Sir Frank, mais en tant qu’équipe, nous sommes déterminés à lui rendre hommage et à lui rendre hommage de la manière dont nous savons qu’il le voudrait; en course », a déclaré Russell.

« En termes de sport britannique, Sir Frank était une figure incroyablement importante », a-t-il poursuivi. « Pas seulement à cause de l’adversité qu’il a rencontrée, mais à cause du succès que l’équipe a remporté après son accident.

«C’était quelqu’un que tant de gens admiraient. Il se déplacerait dans toute l’usine et il y avait cette présence dans la pièce à chaque fois qu’il était là.

« Cela a motivé l’équipe à vraiment se consacrer à son travail et à être si dévouée, à cause de l’homme qu’il était », a insisté le Britannique.

« En piste, j’ai hâte d’avoir mon premier aperçu du circuit de la corniche de Djeddah », a déclaré Russell en se concentrant sur la tâche qui l’attend en Arabie saoudite.

« Ce sera certainement une piste exaltante à conduire avec sa nature à grande vitesse et, lorsque vous associez cela au fait qu’il s’agit d’un circuit urbain et que les murs seront proches, je suis sûr que ce sera un spectacle passionnant à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture.

« Alors que nous nous dirigeons vers ce double titre final de la saison, notre concentration en tant qu’équipe reste sur la consolidation de notre position dans le championnat des constructeurs et nous allons tout donner pour le faire », a conclu le joueur de 23 ans. .

Williams a été l’ombre de la formidable équipe qu’elle était à ses heures de gloire lorsque Frank Williams la dirigeait avec l’aide de son ancien partenaire, Patrick Head qui était en charge de l’aspect technique de l’équipe.

On pourrait seulement espérer qu’avec la prise de contrôle de Dorilton Capital, ainsi que l’embauche de Jost Capito en tant que directeur d’équipe, l’équipe autrefois formidable reviendrait à ses anciennes habitudes gagnantes.

Williams est actuellement huitième au classement des constructeurs avec 23 points.