Latin American Music Awards 2021: à quelle heure? Quel canal?

Telemundo Tous les détails à connaître sur les Latin American Music Awards 2021.

Ce soir, c’est les Latin American Music Awards 2021, la cérémonie de remise des prix qui honore les meilleurs de l’industrie de la musique hispanophone. Le gala sera diffusé entièrement en direct sur Telemundo à partir de 20 h 00 HE.

Rodner Figueroa, Ana Bárbara, Carlos Adyan, Jorge Bernal, Vadhir Derbez et Zuleyka Rivera seront les hôtes de «La Alfombra de los Latin AMA» à partir de 19h00 HE.

Les prix seront animés par la star mexicaine Jacqueline Bracamontes, connue pour sa participation à des productions majeures de Telemundo telles que «La Voz» et «La chance de Loli».

La sixième édition des Latin American Music Awards rendra un hommage mémorable aux artistes latins les plus influents et emblématiques d’aujourd’hui, selon le vote de leurs fans dans la même tradition des «American Music Awards», la récompense du plus grand nombre des fans électeurs dans le monde.

Les chanteurs colombiens J Balvin et Karol G sont en tête de la liste des nominés aux AMA latins avec 9 mentions chacun, suivis de Bad Bunny portoricain avec huit et Ozuna avec sept nominations.

Banda MS par Sergio Lizárraga, Cami, Camilo, Carlos Rivera, Carlos Vives, Carrie Underwood, David Bisbal, El Alfa, Eslabon Armado, Gerardo Ortiz, IAmChino, José Luis Rodríguez «El Puma», Joss Favela, Juanes, Juhn, Karol G , Lenier, Los Dos Carnales, Maluma, Manuel Turizo, Mariah Angeliq, Myke Towers, Natanael Cano et Nicky Jam sont quelques-uns des chanteurs qui offriront des présentations musicales tout au long de la célébration.

Ce que vous devez savoir sur les Latin American Music Awards 2021:

DATE DE TRANSMISSION: Jeudi 15 avril 2021.

HEURE DE DIFFUSION DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX: 20 h 00, heure de l’Est.

TEMPS DE TRANSMISSION DU TAPIS ROUGE: 19 h 00, heure de l’Est.

O L’ÉVÉNEMENT SE TIENDRA: BB&T Center à Sunrise, en Floride.

CANAL DE TRANSMISSION: L’événement est diffusé sur le réseau Telemundo. Vérifiez auprès de votre fournisseur de télévision local (FIOS, Optimum ou Time Warner) pour savoir quelle chaîne est Telemundo dans votre région.

PRÉSENTATEUR OFFICIEL: Jacqueline bracamontes.

PRÉSENTATIONS MUSICALES: Alaina Castillo, Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Anitta, MS Band de Sergio Lizárraga, Cami, Camilo, Carlos Rivera, Carlos Vives, Carrie Underwood, David Bisbal, El Alfa, Eslabon Armado, Gerardo Ortiz, IAmChino, José Luis Rodríguez «El Puma» , Joss Favela, Juanes, Juhn, Karol G, Lenier, Los Dos Carnales, Maluma, Manuel Turizo, Mariah Angeliq, Myke Towers, Natanael Cano, Nicky Jam, Omar Courtz, Piso 21, Ozuna, Pitbull, Ricky Martin, Sofía Reyes, Wisin, Yandel, Yendry et Ziggy Marley.

CHANTEURS AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE DE NOMINATIONS: Les chanteurs colombiens Karol G et J Balvin sont en tête de la liste des nominés avec un total de 9 nominations chacun.

TAPIS ROUGE: La cérémonie de remise des prix Telemundo est l’un des premiers événements hispanophones à présenter un tapis rouge en 2021 au milieu de la pandémie COVID-19.

PRÉSENTATEURS INVITÉS: Zozibini Tunzi, William Levy, Adamari López, Gaby Espino et Sabrina Seara sont quelques-unes des personnalités qui présenteront certaines des catégories de prix.

PRIX SPÉCIAUX: Alejandro Fernández recevra le Icon Award pour sa carrière exceptionnelle, tandis que José Luis Rodríguez «El Puma» recevra le Leyenda Award et le chanteur urbain Ozuna le Extraordinary Evolution Award.

Suivez Now Same sur Instagram