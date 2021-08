Latin Billboard Awards 2021 : liste complète des nominés

. Bad Bunny est l’artiste le plus nominé aux Latin Billboard Awards 2021.

Billboard et Telemundo ont récemment annoncé la liste complète des nominés pour les Latin Billboard Awards 2021 qui se tiendront le 23 septembre au Watsco Center de la ville de Coral Gables en Floride.

Le rappeur portoricain Bad Bunny avec un total de 22 nominations est en tête de la liste des nominés pour l’édition de cette année des Latin Billboard Awards.

Les prix, qui honorent les meilleurs interprètes de musique latine, seront décernés cette année dans 59 catégories différentes dans les principaux genres musicaux de la pop latine, tropicale, rythme latin et mexicain régional.

La cérémonie de remise des prix sera retransmise entièrement en direct sur Telemundo le jeudi 23 septembre à partir de 19h00 HE.

Voir la liste complète des nominés pour les Latin Billboard Awards 2021 :

Artiste de l’année / Artiste de l’année :

Anuel AA Bad Bunny J Balvin Maluma Ozuna

Artiste de l’année, Débuts / Artiste de l’année, Nouveau :

Camilo Eslabón Armado Kali Uchis Myke Towers Rauw Alejandro

Artiste Crossover de l’année / Artiste Crossover de l’année :

Black Eyed Peas Dua Lipa Ne-Yo Nicki Minaj The Weeknd

CATÉGORIES DE CHANSONS / CATÉGORIES DE CHANSONS

“Hot Latin Song” Chanson de l’année / Hot Latin Song de l’année :

Bad Bunny & Jhay Cortez, ‘Dákiti’ Black Eyed Peas & J Balvin, ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’ Kali Uchis, ‘Telepathy’ Karol G & Nicki Minaj, ‘Tusa’ Maluma & The Weeknd, ‘Hawaii’

« Hot Latin Song », Collaboration Vocal of the Year / Hot Latin Song of the Year, Événement vocal :

Bad Bunny & Jhay Cortez, ‘Dákiti’ Bad Bunny & Rosalía, ‘La Noche De Anoche’ Black Eyed Peas & J Balvin, ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’ Karol G & Nicki Minaj, ‘Tusa’ Maluma & The Weeknd, ‘Hawaii’

Artiste Hot Latin Songs de l’année, Homme / Artiste Hot Latin Songs de l’année, Homme :

Anuel AA Bad Bunny J Balvin Jhay Cortez Maluma

Artiste Hot Latin Songs de l’année, Femme / Artiste Hot Latin Songs de l’année, Femme :

Kali Uchis Karol G Natti Natasha Rosalía Selena Gomez

“Hot Latin Songs” Artiste de l’année, duo ou groupe / Artiste de l’année, duo ou groupe Hot Latin Songs :

MS Band de Sergio Lizárraga Calibre 50 Armed Link Firm Group Los Dos Carnales

Label de l’année “Hot Latin Songs” / Label de l’année Hot Latin Songs :

Epic Interscope Rhymes Sony Music Latin Universal Music Latin Entertainment

Empreinte de l’année « Hot Latin Songs » / Empreinte de l’année Hot Latin Songs :

Aura Music Duars Rhymes Sony Music Latin Universal Music Latino

Chanson de l’année, Latin Airplay / Chanson Latin Airplay de l’année :

Bad Bunny & Jhay Cortez, ‘Dákiti’ Karol G & Nicki Minaj ‘Tusa’ Maluma & The Weeknd, ‘Hawaii’ Ozuna, Karol G & Myke Towers, ‘Caramelo’ Prince Royce, ‘Carita de Inocente’

Label Latin Airplay de l’année / Label Latin Airplay de l’année :

Remex Rimas Sony Music Latin Universal Music Latin Entertainment Warner Latina

Mentions légales de l’année, Latin Airplay / Latin Airplay Mentions légales de l’année :

Aura Music Fonovisa Rimas Sony Music Latin Universal Music Latino

Chanson commerciale de l’année :

Bad Bunny & Jhay Cortez, ‘Dákiti’ Black Eyed Peas & J Balvin, ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’ Black Eyed Peas, Ozuna & J. Rey Soul, ‘Mamacita’ Karol G & Nicki Minaj, ‘Tusa’ Maluma & Le week-end, ‘Hawaï’

Chanson de l’année, Streaming / Streaming Chanson de l’année :

Bad Bunny & Jhay Cortez, ‘Dákiti’ Bad Bunny ‘Yo Perreo Sola’ Bad Bunny, ‘Vete’ Bad Bunny, Jowell & Randy & Ñengo Flow, ‘Safaera’ Maluma & The Weeknd, ‘Hawaii’

CATÉGORIE D’ALBUM / CATÉGORIES D’ALBUM

“Meilleur album latin” de l’année / Meilleur album latin de l’année :

Anuel AA, ‘Emmanuel’ Bad Bunny, ‘El Último Tour del Mundo’ Bad Bunny, ‘Ceux qui ne sortaient pas’ Bad Bunny, ‘YHLQMDLG’ Maluma, ‘Papi Juancho’

Meilleur artiste latin de l’année, homme / Meilleur artiste latin de l’année, homme :

Anuel AA Bad Bunny J Balvin Ozuna Romeo Santos

Meilleur artiste de l’année pour les albums latins, Femme / Meilleur artiste de l’année pour les albums latins, Femme :

Becky G Kali Uchis Karol G Selena Gomez Shakira

“Top Albums Latins” Artiste de l’Année Duo ou Groupe Meilleurs Albums Latins Artiste de l’Année, Duo ou Groupe :

Aventura Banda MS par Sergio Lizárraga Black Eyed Peas Eslabón Armado Los Legendarios

Label de l’année “Top Latin Albums” / Label de l’année Top Latin Albums :

Glad Empire Rancho Humilde Rimas Sony Music Latin Universal Music Latin Entertainment

Mentions légales “Meilleurs albums latins” de l’année / Mentions légales des meilleurs albums latins de l’année :

Del Real Hasta La Muerte Rhymes Sony Music Latin Universal Music Latin Entertainment

CATÉGORIE POP LATINE / CATÉGORIES POP LATINE

Artiste Pop Latine de l’Année, Solo / Artiste Pop Latine de l’Année, Solo :

Camilo Enrique Iglesias Kali Uchis Luis Fonsi Shakira

Artiste Pop Latine de l’Année, Duo ou Groupe / Artiste Pop Latine de l’Année, Duo ou Groupe :

CNCO Maná Mau et Ricky Piso 21 Reik

Chanson pop latine de l’année / Chanson pop latine de l’année :

Black Eyed Peas, Ozuna & J.Rey Soul “Mamacita” Kali Uchis “Telepathy” Reik, Farruko & Camilo “Si Me Dices Que Sí” Sebastián Yatra, Rauw Alejandro & Manuel Turizo “TBT” Shakira & Anuel AA “Me Gusta”

Label Latin Pop Airplay de l’année / Label Latin Pop Airplay de l’année :

Epic Rhymes Sony Music Latin Universal Music Latin Entertainment Warner Latina

Impression de l’année « Latin Pop Airplay » / Impression de l’année Latin Pop Airplay :

Real Hasta La Muerte Rhymes Sony Music Latin Universal Music Latino WK

Album pop latino de l’année / Album pop latino de l’année :

Camilo, ‘Mes mains’ Camilo, ‘Pour la première fois’ Kali Uchis, ‘Sans peur (de l’amour et des autres démons)’ 21e étage, ‘L’amour à l’époque de Perreo’ Selena Gomez, ‘Révélation’

Label d’albums pop latino de l’année / Label d’albums pop latino de l’année :

Interscope Geffen A&M Sony Music Latin Thirty Tigers Universal Music Latin Entertainment Warner Latina

Albums pop latins Empreinte de l’année / Albums pop latins Empreinte de l’année :

Capitol Latin Handmade Sony Music Latin Universal Music Latin Warner Latin

CATÉGORIE TROPICALE / CATÉGORIES TROPICALES

Artiste tropical de l’année, Solo / Artiste tropical de l’année, Solo :

Carlos Vives Elvis Crespo Marc Anthony Prince Royce Romeo Santos

Artiste Tropical de l’Année, Duo ou Groupe / Artiste Tropical de l’Année, Duo ou Groupe :

Aventure Gente de Zona La Sonora Dinamita Monchy & Alexandra N’Klabe

Chanson tropicale de l’année / Chanson tropicale de l’année :

Daddy Yankee & Marc Anthony, “De Vuelta Pa ‘La Vuelta” Marc Anthony, “An Eternal Love” Nio García, Casper Mágico, Ozuna, Wisin & Yandel, Myke Towers & Flow La Movie, “Mischief” Prince Royce, “Carita de Innocent “Prince Royce”, “Loterie”

Label Tropical Airplay de l’année / Label Tropical Airplay de l’année :

El Cartel LP Pina Sony Music Latin Universal Music Latin Entertainment

Impression de l’année « Tropical Airplay » / Impression de l’année Tropical Airplay :

L’affiche faite main Pina Sony Music Latin WK

Album tropical de l’année / Albums tropicaux de l’année :

El Gran Combo de Puerto Rico, ‘En Cuarentena’ Frankie Ruiz, ‘La plus grande salsa de tous les temps, Vol. 1’ Gloria Estefan, ‘Brazil305’ Prince Royce, ‘Alter Ego’ Sonora Ponceña, ‘Hegemonía Musical’

Label d’albums tropicaux de l’année / Label d’albums tropicaux de l’année :

Disques Sources Sony Music Latin The Orchard Universal Music Latin Entertainment Zacarías Ferreira

Impression de l’année des albums tropicaux / Impression de l’année des albums tropicaux :

Norte Premium Latin Sony Music Latin The Orchard Top Stop

CATÉGORIE RÉGIONALE MEXICAINE / CATÉGORIES RÉGIONALES MEXICAINES

Artiste mexicain régional de l’année, soliste / Artiste mexicain régional de l’année, solo :

Christian Nodal El Fantasma Junior H Lénine Ramírez Natanael Cano

Artiste mexicain régional de l’année, duo ou groupe / Artiste mexicain régional de l’année, duo ou groupe :

Banda MS de Sergio Lizárraga Calibre 50 Armed Link Los Ángeles Azules Los Dos Carnales

Chanson régionale mexicaine de l’année / Chanson régionale mexicaine de l’année :

Banda MS de Sergio Lizárraga & Snoop Dogg, “What a Curse” El Fantasma & Los Dos Carnales, “Cabrón y Vago” Lenin Ramírez, avec Grupo Firme, “Yo Ya No Vuelvo Contigo” Los Dos Carnales, “El Envidioso”

Label régional mexicain Airplay de l’année / Label régional mexicain Airplay de l’année :

Afinarte Lizos Remex Sony Music Latin Universal Music Latin Entertainment

Impression de l’année « Regional Mexican Airplay » / Impression régionale mexicaine Airplay de l’année :

Afinarte Disa Fonovisa Lizos Remex

Albums mexicains régionaux de l’année / Albums mexicains régionaux de l’année :

Christian Nodal, ‘Ayayay!’ Lien armé, Lien armé ‘Vein Cutter’, Lien armé ‘Your Deadly Poison’, ‘Night Vibes’ Junior H, ‘Piégé dans un rêve’

Label régional d’albums mexicains de l’année / Label régional d’albums mexicains de l’année :

Afinarte DEL Rancho Humilde Sony Music Latin Universal Music Latin Entertainment

Albums régionaux mexicains Empreinte de l’année / Albums régionaux mexicains Empreinte de l’année:

Afinarte DEL Fonovisa Lizos Rancho Humilde

CATÉGORIE RYTHME LATINE / CATÉGORIES DE RYTHME LATINE

Artiste rythmique latin de l’année, solo / Artiste rythmique latin de l’année, solo :

Anuel AA Bad Bunny J Balvin Maluma Ozuna

Artiste rythmique latin de l’année, duo ou groupe / Artiste rythmique latin de l’année, duo ou groupe :

Jowell & Randy Los Legendarios Play-N-Skillz Wisin & Yandel Zion & Lennox

Chanson de rythme latin de l’année Chanson de rythme latin de l’année :

Bad Bunny & Jhay Cortez, “Dákiti” Bad Bunny “Yo Perreo Sola” Black Eyed Peas & J Balvin, “Ritmo (Bad Boys For Life)” Karol G & Nicki Minaj “Tusa” Maluma & The Weeknd, “Hawaii”

Label de l’année “Latin Rhythm Airplay” / Label de l’année Latin Rhythm Airplay :

Glad Empire Rhymes Sony Music Latin Universal Music Latin Entertainment Warner Latina

Impression de l’année Latin Rhythm Airplay / Impression de l’année Latin Rhythm Airplay :

Aura La Industria Rhymes Sony Music Latin Universal Music Latino

Album de rythme latin de l’année / Album de rythme latin de l’année :

Anuel AA, ‘Emmanuel’ Bad Bunny, ‘El Último Tour del Mundo’ Bad Bunny, ‘Ceux qui ne sortaient pas’ Bad Bunny, ‘YHLQMDLG’ Maluma, ‘Papi Juancho’

Label d’albums de rythme latin de l’année / Label d’albums de rythme latin de l’année :

Glad Empire Rich Rhymes Sony Music Latin Universal Music Latin Entertainment

Albums de rythmes latins Empreinte de l’année / Albums de rythmes latins Empreinte de l’année :

Aura Real Hasta La Muerte Rhymes Sony Music Latin Universal Music Latino

ÉCRIVAIN / PRODUCTEUR / ÉDITEUR / ÉCRIVAINS / PRODUCTEURS / ÉDITEURS CATÉGORIES CATÉGORIE

Compositeur de l’année / Auteur-compositeur de l’année :

Anuel AA Bad Bunny Edgar ‘Edge’ Barrera J Balvin Tainy

Éditeur de l’année / Éditeur de l’année :

RSM Publishing, ASCAP Sony Discos Music Publishing LLC, ASCAP Universal Music Corp, ASCAP WC Music Corp, ASCAP

Société d’édition de l’année / Société d’édition de l’année :

Kobalt Music RSM Publishing Sony Music Publishing Universal Music Warner Chappell Music

Producteur de l’année / Producteur de l’année :

Mora Ovy à la batterie Sky Breaking Turn It Up Neo Tainy