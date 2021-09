Latin Billboard Music Awards 2021 : quelle chaîne ? Quelle heure?

Telemundo Latin Billboard Music Awards 2021 : tous les détails à connaître.

Ce soir ont lieu les Latin Billboard Music Awards 2021, l’une des cérémonies de remise de prix les plus attendues pour tous les mélomanes hispanophones. L’événement aura lieu au Watsco Center à Coral Gables, en Floride.

Les Billboard Latin Music Awards seront diffusés en direct sur Telemundo à partir de 20h00 HE. Le gala de remise des prix devrait durer trois heures en ondes sur la programmation du réseau de télévision.

“The Billboard Awards Carpet” sera diffusé en direct à partir de 19h00 HE. L’émission spéciale d’une heure montrera les stars arrivant sur le tapis rouge, vêtues de modèles exclusifs des meilleurs designers.

Les acteurs William Levy, Gaby Espino, Pedro Fernández et Maite Perroni Ils seront les hôtes officiels de la cérémonie des Latin Billboard Music Awards 2021, un gala qui promet d’être plein de belles surprises pour les téléspectateurs qui suivront l’émission.

Cette année la star de la musique urbaine Mauvais lapin domine la liste des finalistes des Billboard Latin Music Awards avec 22 mentions. Les finalistes de plusieurs prix sont également Maluma (11), J Balvin (9), Karol G (8), Anuel AA (8) et Black Eyed Peas (8).

L’événement sera un véritable défilé de célébrités, car elles ont également confirmé leur présence en tant que présentateurs de prix : Adamari López, Andrea Meza, Anitta, Black Eyed Peas, Carolina Miranda, Chiquis, Cristián de la Fuente, Damian Priest, El Fantasma, Elizabeth Gutierrez , Greeicy, Jacky Bracamontes, Julio Vaqueiro, Los Dos Carnales, Luis Figueroa, Mariana Seoane, Michel Duval, Mike Bahía, Rodrigo Garduño, Sofía Reyes, Tainy et Wilfrido Vargas.

Le gala des Latin Billboard Music Awards 2021 promet d’être mémorable car le Billboard Award ĺcono sera remis au groupe pour la première fois Manne, ainsi que le Billboard Artistic Career Award à Paquita du quartier et le Billboard Hall of Fame Global Icon Award Papa yankee.

Carlos Vives, Camila Cabello, Daddy Yankee, Karol G, Marc Anthony, Prince Royce et Rosalía sont quelques-unes des stars qui offriront des numéros musicaux tout au long de la diffusion des Billboard Latin Music Awards 2021.

Les Billboard Latin Music Awards ils sont les seuls à honorer les albums, les chansons et les interprètes les plus populaires de la musique latine, sur la base des résultats des ventes réelles, du streaming, des émissions de radio et des réseaux sociaux qui fournissent des informations aux charts Billboard hebdomadaires sur une période d’un an .

Ce que vous devez savoir sur les Billboard Music Awards 2021 :

DATE DE TRANSMISSION : Jeudi 23 septembre 2021

HEURE DE DIFFUSION DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX : 20h00, heure de l’Est.

O L’ÉVÉNEMENT AURA LIEU : Centre Watsco à Coral Gables, Floride

TAPIS ROUGE: La cérémonie de remise des prix aura un tapis rouge qui mettra en vedette les célébrités les plus importantes du moment.

TEMPS DE TRANSMISSION TAPIS ROUGE : 19h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : L’événement est diffusé sur le réseau Telemundo. Vérifiez auprès de votre fournisseur de télévision local (FIOS, Optimum ou Time Warner) pour savoir quelle chaîne est Telemundo dans votre région.

PRÉSENTATEURS OFFICIELS : William Levy, Gaby Espino, Pedro Fernández et Maite Perroni.

PRÉSENTATIONS MUSICALES CONFIRMÉES : Camila Cabello, Christian Nodal, Juanes, Maná, Natti Natasha, Prince Royce, Ana Bárbara, Carlos Rivera, Myke Towers, Paquita la del Barrio, Reik et Rauw Alejandro sont quelques-unes des personnalités qui offriront des présentations musicales lors du gala de remise des prix.

CHANTEURS AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE DE NOMINATIONS : Le rappeur portoricain Bad Bunny est en tête des nominations avec un total de 22 mentions.