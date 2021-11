Latin Grammy 2021 : à quelle heure commencent-ils ?

. Bad Bunny se produit sur scène lors de la 20e édition des Latin GRAMMY Awards au MGM Grand Garden Arena le 14 novembre 2019 à Las Vegas, Nevada.

Ce jeudi 18 novembre 2021, le Latin Grammy, le plus important prix de reconnaissance aux figures de la musique latine de l’année dernière aux États-Unis d’Amérique, aura lieu depuis le MGM Grand Garden Arena, situé à Las Vegas ( USA), et pour cette version qui sera à nouveau en face-à-face, en présence du public, un hommage tout particulier sera rendu à la carrière musicale de l’auteur-compositeur-interprète panaméen Rubén Blades.

Comme l’a confirmé la Latin Recording Academy, pour cette édition, numéro 22, le gala aura comme chefs d’orchestre Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera et Roselyn Sánchez, et présentera des performances de Christina Aguilera, C. Tangana, Alejandro Fernández, Maná , Myke Towers , Danna Paola et Gloria Estefan, entre autres artistes.

À quelle heure commence le Latin Grammy 2021 ?

La cérémonie de remise des prix débutera à 20h00 (heure de l’Est/du Pacifique), à ​​19h00 (heure du Centre) à Las Vegas, aux États-Unis, et à 16h00, heure de Miami.

La chaîne Univisión sera chargée de diffuser l’événement dans la salle de télévision des foyers américains, et elle le fera également via son site Web, les comptes Facebook et YouTube d’Univision se joignant également à cette transmission.

En Amérique latine, il peut être vu le jeudi 18 via les chaînes TNT et Televisa canal 5. L’heure de début de la transmission au Mexique est à partir de 19h00. en Argentine, à 22 heures ; Colombie à 20h00 ; Pérou, à 20h00 ; et le Chili, à 22h00

De plus, d’autres pays dans le monde comme l’Espagne pourront profiter de l’événement, dont le gala pourra être vu à partir de 5h00 du jeudi au vendredi sur la chaîne Movistar CineDoc & Roll.

Camilo : le chanteur colombien le plus nominé

Camilo, le mari de la fille de Ricardo Montaner, Eva Luna Montaner, est nominé dans 10 catégories, dont Disque de l’année, avec la chanson ‘Vida de Rico’ et Album de l’année, pour ‘Mis Manos’.

Rappelons que l’ancien participant et vainqueur de Factor X Colombia, a remporté son premier Latin Grammy lors de l’édition 2020, dans la catégorie « Meilleure chanson pop » pour son thème musical « Tutu ».

Je suis très excité et heureux », a-t-il déclaré lors d’un appel vidéo. « Dix nominations, c’est une hallucination pour tout le monde, mais pour moi surtout c’est quelque chose de gigantesque car c’est un grand compliment. Je sais ce que cela signifie d’être nominé et, plus que de rêver de gagner, je profite de la bénédiction d’être là-bas en nomination avec tant de gens formidables que j’admire tant ».

Enfin, pour ajouter plus de succès et de reconnaissance à la brillante carrière de ce jeune et futur papa, Camilo apparaîtra à la cérémonie de remise des prix pour ravir tous les téléspectateurs avec ses chansons à succès.

Autres nominations exceptionnelles du Latin Grammy 2021

Album de l’année :

• Vertige – Pablo Alboran

• Mes amours – Paula Arenas

• Le dernier tour du monde – Bad Bunny

• Salswing ! – Rubén Blades, Roberto Delgado & Orchestre

• Mes mains – Camilo

• Nana – Tom, Vinicius, Nana Caymmi

• Privé – Juan Luis Guerra

• Origine – Juanes

• Une chanson pour le Mexique, Tome II – Natalia Lafourcade

• Le Madrid – C. Tangana

Chanson de l’année :

• « À vos côtés », Paula Arenas et María Elisa Ayerbe, compositeurs (Paula Arenas)

• « Sometimes », Electric Diamond, compositeurs (Electric Diamond)

• « Agua », J Balvin, Alejandro Borrero, Jhay Cortez, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Derek Drymon, Mark Harrison, Stephen Hillenburg, Alejandro Ramirez, Ivanni Rodríguez, Blaise Smith, Tainy et Juan Camilo Vargas, compositeurs (Tainy et J Balvin)

• « Canción bonita », Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Carlos Vives, compositeurs (Carlos Vives et Ricky Martin)

• « Dieu l’a voulu ainsi », Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Jesús Marrufo et Ricardo Montaner, compositeurs (Ricardo Montaner et Juan Luis Guerra)

• « Hawaii », Édgar Barrera, René Cano, Kevyn Cruz, Johan Espinosa, Kevin Jiménez, Miky La Sensa, Bryan Lezcano, Maluma, Andrés Uribe et Juan Camilo Vargas, compositeurs (Maluma)

• « Ma guitare », Javier Limón, compositeurs (Javier Limón, Juan Luis Guerra et Nella)

• « Patria y vida », Descemer Bueno, El Funky, Gente De Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo & Yotuel, compositeurs (Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky)

• « Que notre amour soit connu », El David Aguilar et Mon Laferte, compositeurs (Mon Laferte et Alejandro Fernández)

• « Si tu avais voulu », Pablo Alborán, Nicolás « Na’vi » De La Espriella, Diana Fuentes et Julio Reyes Copello, compositeurs (Pablo Alborán)

• « Todo de ti », Rauw Alejandro, José M. Collazo, Luis J. González, Rafael E. Pabón Navedo et Eric Pérez Rovira, compositeurs (Rauw Alejandro)

• « Vida de rico », Édgar Barrera et Camilo, compositeurs (Camilo)

