Latin Grammy 2021 : Comment regarder le Live Stream ?

Les Grammy Latins 2021 sont là ! Ce jeudi 18 novembre, les plus importants prix de la musique latine auront lieu lors de leur 22e édition au MGM Grand Arena de Las Vegas, aux États-Unis.

La cérémonie, qui se déroulera cette année en face-à-face et aura un public, se déroulera sous le slogan « Redécouvrir la vie à travers la musique » et sera présentée par Roselyn Sánchez, Ana Brenda Contreras et Carlos Rivera.

Selon la Latin Recording Academy, organisatrice de cet événement important, l’émission invitera le public à « redécouvrir ce qui est important dans la vie en utilisant la musique comme histoire ».

Voici ce que vous devez savoir :

Quand le sera-t-il ?

La nouvelle édition des Latin Grammys aura lieu ce jeudi 18 novembre.

A quelle heure ça commence?

Le gala sera diffusé en direct dans tous les États-Unis de 20h00 HE / PT à 19h00, heure centrale

• Au Mexique : 19h00

• Panama et Colombie : 20h00

• Venezuela : 21h00

• Argentine et Chili : 22h00

Comment regarder la diffusion en direct ?

Les GRAMMY Latins 2021 seront diffusés en direct sur Univision ce jeudi 18 novembre à 20h00 HE / PT (19h00 CT). L’émission sera également diffusée sur la chaîne câblée TNT et sur Televisa sur Channel 5.

Univision peut être diffusé sur la plupart des appareils sur lesquels vous regardez la télévision, y compris Apple TV, Roku, Google Chromecast, les ordinateurs et les smartphones. Pour plus d’informations sur la façon d’y accéder, visitez tv.univision.com

Le site Web d’Univision diffusera également l’événement, de même que les comptes Facebook et la chaîne YouTube d’Univision.

Où voir le Latin Grammy 2021 ?

La 22e édition du Latin Grammy sera diffusée aux États-Unis via le réseau Univision. En Amérique latine, ils peuvent être captés via la chaîne TNT.

La première Latin Grammy Il peut être vu en direct le jeudi 18 novembre sur la page Facebook et la chaîne YouTube du Latin Grammy. La cérémonie débutera à 16 h HE / 13 h HP et récompensera 45 des 53 catégories des Latin GRAMMY Awards.

Présentée par l’auteur-compositeur-interprète et nominé aux GRAMMY Kany García et l’actrice Carolina Dieckmann, la cérémonie de la première des Latin GRAMMY comprendra des performances des nominés Gera Demara, Nora González, Zoe Gotusso, Love of Lesbian et plus encore. .

Pour sa part, la diffusion en direct de la Pré-spectacle latin GRAMMY Avant la 22e remise des Latin GRAMMY Awards, il sera possible de voir en direct sur la plateforme TikTok ici, ce jeudi 18 novembre à 14h30 PT / 17h30 ET, la diffusion en direct avant le spectacle du Latin GRAMMY proposera une vidéo de bienvenue et des images des coulisses.

Qui reçoit l’honneur de la personne de l’année ?

La Latin Grammy Recording Academy a annoncé que Rubén Blades, huit fois Latin Grammy et neuf fois Grammy, sera nommé la personne de l’année 2021.

Blades, auteur-compositeur-interprète, producteur, musicien, acteur et militant, sera reconnu « pour son engagement continu dans la lutte pour la justice sociale dans le monde en soutenant des initiatives qui sensibilisent à l’oppression politique, à la faim, à la pauvreté et plus encore ». L’Académie a écrit dans un communiqué.

