Latin Grammy 2021 : les moins bien habillés [FOTOS]

. Ils étaient les pires habillés du Latin Grammy 2021.

La 22e cérémonie des Latin Grammy s’est tenue dans la ville de Las Vegas avec la présence de grands artistes de l’industrie du divertissement. Cependant, tous n’ont pas réussi à faire mouche avec leurs tenues lorsqu’ils ont foulé le tapis rouge du grand événement musical espagnol.

Des personnalités comme Mon Laferte, Paloma Mami, AleMor et Galilea Montijo ont été les plus mal habillées de la soirée en optant pour des tenues très marquantes qui ont déclenché des critiques sans fin sur les plateformes numériques.

Les Grammys latins 2021 ont eu lieu dans l’État du Nevada après une absence de deux ans en raison de la pandémie de coronavirus.

Le meilleur du Latin GRAMMY® 2021 Le 18 novembre, la fête de la musique latine a été vécue lors de la livraison du Latin GRAMMY® 2021, le panaméen Rubén Blades en plus de prendre deux statuettes a été honoré en tant que Person of the Year, Camilo a remporté 4 prix en Au total, Christina Aguilera est revenue chanter en espagnol avec Nicki Nicole, Nathy Peluso et… 2021-11-19T15:30:27Z

L’acte initial des prix était en charge de Gloria Estefan avec Anitta, Farina, Diego Torres, Giulia Be et Pedro Capó avec une présentation électrisante dans laquelle ils ont chanté les plus grands succès d’Estefan tels que « Abriendo Puertas », « Quand il y a de l’amour » et » Magalenha ».

La chanteuse américaine Christina Aguilera a marqué son grand retour dans l’industrie musicale de langue espagnole avec une performance scénique mémorable aux Latin Grammy Awards 2021. Pour le spectacle, Aguilera était accompagnée des chanteuses Nathy Peluco, Nicki Nicole et Becky G.

L’artiste primé Juan Luis Guerra et son groupe ont présenté un mélange de « Rosalía », « Vale la pena » et « El Farolito » avec un hommage sincère au célèbre chanteur merengue Johnny Ventura.

Rencontrez le pire habillé du Latin Grammy 2021 :

Galilée Montijo

La présentatrice de télévision mexicaine Galilea Montijo a été fortement critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir opté pour une robe à paillettes multicolore avec une ouverture frappante au niveau des jambes et du buste.

Gustavo Rodriguez et Tomás Ferrero

Gustavo Rodríguez et Tomás Ferrero, membres du groupe musical « Rayos Lásica », ont obtenu un passage direct sur la liste des pires robes de la nuit en optant pour une tenue bohème que de nombreux internautes considéraient comme irrespectueuse envers une cérémonie de remise des prix du l’ampleur du Grammy latin.

Mon Laferté

La chanteuse et militante chilienne Mon Laferte a opté pour une tenue révélatrice qui révélait son état de grossesse avancé. S’il est vrai que de nombreux téléspectateurs considéraient qu’elle était très mignonne pour l’occasion, d’autres ont conclu que sa tenue ne correspondait pas à la célébration.

Paloma Mamie

La chanteuse américaine Paloma Mami était l’une des femmes les plus audacieuses de la nuit lorsqu’elle portait une robe en dentelle qui exposait sa silhouette sinueuse.

Cependant, certains internautes ont généré des moqueries sur les réseaux sociaux en soulignant que la tenue de l’interprète semblait être un hommage au film « Spider-Man ».

AleMor

La chanteuse colombienne AleMor était l’une des personnalités les plus controversées du prix pour avoir opté pour une robe avec un gigantesque papillon dans la zone du buste qui a suscité des critiques sans fin.

Les utilisateurs les plus acharnés sur des plateformes comme Instagram et Twitter ont souligné que la star ressemblait à un sapin de Noël.