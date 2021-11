Latin Grammy 2021 : qui sont les présentateurs ?

Le co-animateur de ., Victor Manuelle, se produit sur scène lors de la 21e édition des Latin GRAMMY Awards à l’American Airlines Arena le 19 novembre 2020 à Miami, en Floride.

Il ne reste qu’un jour avant que des millions de personnes puissent à nouveau profiter du meilleur de la musique latine et vivre. La 22e édition des Latin Grammy Awards annuels de la ville de Las Vegas, aux États-Unis.

L’événement aura lieu le jeudi 18 novembre au MGM Grand Garden Arena, et aura une antichambre en direct appelée « La nuit des étoiles », l’un des moments les plus désirés par le public, lors de l’enregistrement du défilé sur le tapis rouge par d’artistes, de nominés et de personnalités du monde de la musique et de la télévision, arborant leurs looks spectaculaires.

« La nuit des étoiles » Elle débutera à 19 h 00, heure de l’Est/du Pacifique, qui sera suivie de la cérémonie de remise des prix à 20 h 00 (heure de l’Est/du Pacifique) et sera diffusée sur la chaîne Univision.

Qui sont les présentateurs ?

La Latin Recording Academy a annoncé qui seront les présentateurs de l’événement, ceux choisis pour diriger le gala sont le musicien Carlos Rivera, la chanteuse et mannequin Ana Brenda Contreras et l’actrice Roselyn Sánchez.

A noter qu’Ana Brenda Contreras et Carlos Rivera remettront ces prix pour la deuxième fois, tandis que Roselyn Sánchez réitérera cet honneur pour la cinquième fois, après avoir annulé sa participation l’an dernier en raison d’une blessure au pied.

Carlos Rivera : revient avec comme hôte des Grammys

« La musique a beaucoup changé, clairement les genres ont fusionné ; chacun des représentants (de ces genres) a fait franchir les frontières à la musique et devenir plus mondiale. », a déclaré Rivera.

Après avoir annulé sa participation en tant qu’hôte des Latin Grammys l’an dernier pour avoir été en contact avec des positifs au Covid-19, le musicien mexicain Carlos Rivera répète pour la deuxième fois en tant que présentateur de ces prix.

«Heureusement, je n’ai pas eu de COVID cette fois ou jamais et ce n’est pas le cas. Pour la sécurité de mes collègues, l’idéal était de ne pas y aller ; Nous savions que la responsabilité est la chose la plus importante et c’est ainsi que nous avons décidé, avec la production, de ne pas y assister. »

Pour cette version, selon Hola Magazine, Carlos prévoit de surprendre le public, alors l’artiste a dit que beaucoup de choses étaient à venir, surtout quand ce qui l’excitait le plus, c’était de monter sur scène pour chanter. Il dit d’attendre des nouvelles à ce sujet.

Ana Brenda Contreras : présente les Grammys pour la deuxième fois consécutive

« C’est un rêve pour toute personne du milieu, actrice, animatrice, de faire partie de l’une des cérémonies les plus importantes pour les Latinos aux États-Unis et je me sens très heureuse d’être là pour la deuxième année consécutive, je suis très excité et je pense aussi que je pars. pour m’amuser beaucoup. » dit Contreras.

La célèbre artiste, qui est très reconnaissante envers l’Académie et en même temps honorée qu’ils l’aient à nouveau choisie, ne cesse d’exprimer son enthousiasme de savoir que cette année l’expérience sera très amusante et satisfaisante avec à nouveau la participation du public. .

Roselyn Sánchez : présente les Grammys pour la cinquième fois

« À Porto Rico, nous sommes nés danseurs. La musique fait partie intégrante de notre essence et de notre culture. Je danse depuis que je suis petite, j’en suis passionnée ! Notre musique, la musique latine est appréciée, chantée et dansée aux quatre coins du monde. Nos grands artistes ont fièrement apporté notre langue et nos rythmes à tous les types de marchés. Nous sommes influents. »

Roselyn, qui a vu sa participation en tant que pilote frustrée l’an dernier après avoir subi une petite fracture au pied, a déclaré qu’elle a un bonheur inimaginable de faire partie de la liste des présentateurs cette année, car elle est passionnée par la conduite de ces prix.

Auparavant, l’actrice portoricaine avait été invitée à accueillir les Latin Grammy Awards lors de ses 16e, 17e, 18e et 20e édition de ces prix.

« J’ai mentionné à mon responsable du marché latin, Joe Bonilla, que j’avais un grand souhait d’être à nouveau invité à accueillir les Latin Grammys. Quelle bénédiction et quel bonheur quand il me dit de me séparer le 18 novembre. Je lui réponds : « Joe… pour le Latin Grammy ? » Il répond : Oui ! J’ai sauté d’excitation.

Roselyn Sánchez a écrit sur son compte Instagram :

C’est la cinquième fois que j’accueille @latesrammys et cette année j’ai l’honneur de partager la scène avec deux personnes incroyablement talentueuses que j’admire… comme je suis content de partager avec @_carlosrivera & @anabreco. Nous allons passer un moment tellement divin ! Fou car c’est déjà jeudi et fête notre musique latine !!!

Nous avons rendez-vous Ce jeudi à 20h à @univision

Il faut dire que pour réaliser cet événement, des mesures de précaution continueront d’être prises pour empêcher la propagation du coronavirus, donc dans cette 22e version il y aura une capacité limitée pour la vente de billets, et selon le site officiel du Latin Pour assister au gala à Las Vegas, une preuve de vaccination complète ou un test COVID-19 négatif sera requise, en plus d’une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement.

Seuls les tests PCR et antigéniques COVID-19 effectués en laboratoire seront acceptés, 72 heures ou moins avant le ou les événements auxquels vous assistez. Les invités à tous les événements de la Latin Recording Academy seront également tenus de porter un masque facial, quel que soit leur statut vaccinal, et peuvent être tenus de subir une évaluation des symptômes lors de leur admission.

Enfin, la Latin Recording Academy et Univision Communications Inc. ont déclaré qu’elles continueraient à prendre des mesures de précaution prudentes pour assurer la sécurité et le bien-être de tous les participants.

Rappelons que le Latin Grammy 2021 sera télévisé ce 18 novembre par Univision à 7p/6c.

