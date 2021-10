Latin Grammy annonce la liste restreinte des chefs d’orchestre ; confirme Carlos Rivera – Les Nouvelles de Chihuahua – Entre les lignes

Après avoir annulé leurs participations respectives l’an dernier – elle à cause d’une fracture du pied, lui à cause d’un cas de covid-19 dans son équipe – Roselyn Sánchez et Carlos Rivera reviendront en tant qu’hôtes de la Latin Grammy, a annoncé lundi la Latin Recording Academy.

L’actrice portoricaine et la chanteuse mexicaine animeront la 22e cérémonie annuelle de remise des prix le 18 novembre aux côtés de l’actrice, chanteuse et mannequin américano-mexicaine. Ana Brenda Contreras. La cérémonie sera retransmise en direct sur Univision de MGM Grand Garden Arena à Las Vegas à partir de 20h00 Miami (01h00 GMT)

Ce sera la cinquième fois Sánchez dirige le Latin Grammy après l’avoir fait dans les 16e, 17e, 18e et 20m1ère édition des prix. Contreras revient pour la deuxième année consécutive et Rivera le fait pour la deuxième fois, puisqu’il était le maître de cérémonie de la 18e édition.

L’acteur a annulé sa participation l’année dernière juste un jour avant le gala à Miami après qu’un membre de son équipe a été testé positif pour le coronavirus. Puis le salsero l’a remplacé Victor Manuelle.

Source : Excelsior