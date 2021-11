Latin Grammys 2021 : découvrez toutes les stars sur le tapis rouge

Prêt, prêt, glam !

Le 18 novembre, les Latin Grammy Awards 2021 ont débuté en beauté au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La cérémonie étoilée célébrera un thème spécial qui pourrait bien susciter une inspiration supplémentaire tout au long de la nuit. Selon la cérémonie de remise des prix, le thème est « Redécouvrir la vie par la musique », ce qui encouragera les gens à réfléchir sur « ce qui est important dans la vie en utilisant la musique comme scénario ».

Et étant donné que l’événement de l’année dernière a été repensé en raison de la pandémie de coronavirus en cours, les plus grandes et les plus brillantes stars de la musique se sont assurées de tout mettre en œuvre pour l’occasion.

Exemple concret ? Les célébrités se sont présentées avec une mode féroce et fabuleuse, allant de modèles plus grands que nature à des robes ultra-sexy et des costumes audacieux. De loin, les moments de style dignes de l’évanouissement ne manquaient pas.

Avec Mauvais lapin, Christina Aguilera, Dana Paola, Nathalie Lafourcade, Ozuna et de nombreuses autres stars du style qui devraient monter sur scène plus tard, les fans peuvent s’attendre à voir encore plus de looks épiques pendant le spectacle.