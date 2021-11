Latin Grammys 2021 : une émission plus inclusive et politiquement éveillée

À l’intérieur d’une prison à sécurité maximale à Pinar del Río, à Cuba, un rappeur nommé Maykel « Osorbo » Castillo Pérez est actuellement en grève de la faim. Il est emprisonné depuis mai 2021, après avoir co-écrit et enregistré la chanson « Patria y Vida » avec les artistes cubains en exil Gente de Zona, Yotuel, Descemer Bueno et Eliecer « el Funky » Márquez Duany.

Cet été, des milliers de Cubains sont descendus dans les rues en scandant ces mots, qui signifient « patrie et vie » – une inversion du slogan de feu le président Fidel Castro « patrie ou la mort » – pour protester contre les pannes de courant, les pénuries alimentaires et les soins de santé médiocres au milieu de la pandémie en cours. Osorbo a été battu par la police cubaine et accusé de « résistance » et « d’outrage » à l’encontre du gouvernement pour avoir diffusé la chanson incendiaire.

Jeudi soir, « Patria y Vida » a été nommée chanson de l’année aux 22e Latin Grammy Awards au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Dans un rare spectacle de protestation politique approuvé par la Latin Recording Academy, le collectif cubain, sans Osorbo, a interprété une interprétation sobre de « Patria y Vida » – appelant à une société plus libre, non seulement pour les Cubains, mais pour tous.

Ainsi est allée la morale retentissante de l’histoire des Grammys latins de cette année : S’il y a jamais eu un temps pour la solidarité internationale, c’est maintenant.

Pedro Capo, de gauche, Gloria Estefan et Diego Torres se produisent au 22e Latin Grammy Awards.

L’artiste pop colombien Camilo a été le grand gagnant de la soirée, remportant quatre des 10 prix pour lesquels il était nominé : album vocal pop, chanson pop, chanson tropicale et fusion/performance urbaine. Le chanteur-rappeur espagnol C. Tangana a remporté trois Latin Grammys, dans les catégories album d’ingénierie, chanson alternative et chanson pop/rock.

Après des années de critiques sur la pénurie de candidats noirs et un parti pris contre les rappeurs, la Latin Recording Academy était mûre pour le changement. En mai, Gabriel Abaroa, qui occupait le poste de directeur général de l’Académie depuis 2003, a été remplacé par le directeur de l’exploitation Manuel Abud. « Je pense que c’est le moment idéal pour de nouvelles idées et de nouvelles approches des problèmes auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Abud à Rolling Stone avant la cérémonie de cette année.

Et de nouvelles idées et approches ont vu le jour très tôt. Les lusophones, longtemps marginalisés dans l’émission à dominante espagnole, ont finalement reçu leur propre cérémonie d’avant-spectacle. Gloria Estefan, ambassadrice de la pop latine de longue date, a lancé l’émission avec une nouvelle machine à sons : les musiciens d’accompagnement de Bahía qui l’ont soutenue sur l’album 2020 « Brazil305 », un hommage à la samba brésilienne. Entourées de danseurs vêtus de plumes de carnaval flashy, les superstars brésiliennes Anitta, Carlinhos Brown et Giulia Be ont revendiqué la scène, contribuant à inaugurer une ère plus inclusive des Grammys latins – et comme Brown l’a dit en portugais, « une Amérique latine unie ».

L’acte d’ouverture préfigurait une autre première pour les Brésiliens : le pionnier du tropicalisme Caetano Veloso et son fils de 24 ans, Tom, sont devenus les premiers compatriotes à remporter le disque de l’année, pour leur chanson « Talvez ».

Même les Latinos nés aux États-Unis et majoritairement anglophones – souvent des punchlines à ceux d’Amérique latine et d’Espagne – ont été traités avec une légitimité supplémentaire.

L’actrice cubano-américaine Bella Thorne a présenté le prix de l’album vocal pop en anglais. Christina Aguilera, reine de la pop américaine équatorienne de l’ère 2000, a refait surface pour sa première cérémonie des Grammys latins depuis que son album « Mi Reflejo » a remporté le prix du meilleur album vocal pop féminin en 2001. Elle a interprété une nouvelle ballade, « Somos Nada », et le « Lady Marmelade » rappel « Pa Mis Muchachas », avec Becky G, native d’Inglewood, et les starlettes argentines Nathy Peluso et Nicki Nicole.

Gloria Trevi, à gauche, et Mon Laferte interprètent « La Mujer » aux Latin Grammy Awards.

L’autonomisation des femmes a été un motif récurrent cette année. La chanteuse pop espagnole et actrice « Élite » Danna Paola a livré une interprétation féroce de sa chanson de combat « Calla Tú » (Tais-toi, toi), alors que le slogan anti-violence domestique « Ni Una Más » (Pas un de moins) clignotait à l’écran derrière elle. Mon Laferte, la diva alternative chilienne qui a pris d’assaut le monde régional mexicain, est devenue la troisième femme à remporter le Grammy de l’album auteur-compositeur-interprète, pour son LP 2021 « Seis ». Montrant un ventre très enceinte dans un costume de mariachi court – brodé de subtils motifs de vulve et d’utérus – Laferte a interprété son travail de féministe noir « La Mujer » aux côtés de la provocatrice pop mexicaine Gloria Trevi.

Laferte n’était pas le seul parent potentiel à faire l’actualité jeudi soir. Camilo, l’enfant de la pop, a traversé la scène pieds nus avant de remporter ses victoires aux Grammy latins pour Indigo Echeverry, sa future fille avec sa femme, l’auteur-compositeur-interprète nominée aux Grammy latins Evaluna Montaner.

Tangana, qui a traversé l’Atlantique pour collaborer avec un éventail d’artistes latino-américains pour son album de 2021 « El Madrileño », s’est associé à Omar Apollo, Nathy Peluso et Natalia Lafourcade pour une performance live intime de sa chanson de flamenco « Ingobernable ».

Bad Bunny se produit aux Latin Grammys à Las Vegas.

Bad Bunny, l’excentrique portoricain qui s’était déjà présenté aux Grammys latins en short de bain et en Crocs, l’a intensifié cette année dans un costume framboise, des gants lavande et un mohawk bouclé. Il a remporté des Grammy Awards pour l’album urbain et la chanson rap/hip-hop, et a libéré son punk intérieur avec une performance de clôture enflammée du morceau ska conscient de la classe « Maldita Pobreza » de son LP rock « El Último Tour del Mundo ».

Mais c’est l’icône de la salsa panaméenne de 73 ans et activiste social de longue date Rubén Blades qui aurait pu profiter de la plus grande soirée de tous les artistes, remportant l’album de l’année pour « Salswing! », son dernier projet avec Roberto Delgado & Orquesta, et étant nommé la personne de l’année de l’académie.

Le Fania All-Star, poète, acteur et diplômé en droit de Harvard a reçu des menaces de mort pour avoir défié l’impérialisme et le racisme dans des tubes de salsa sombres et drôles comme « Plástico » et « Tiburón ». En 1994, Blades a posé sa candidature à la présidence de son pays d’origine au lendemain du régime militaire de Manuel Noriega ; il est finalement devenu ministre du tourisme du Panama. (Vingt ans plus tard, les Américains ont appris à connaître Blades comme l’un des personnages principaux du drame zombie « Fear the Walking Dead. »)

Le lauréat de la personne de l’année Ruben Blades se produit aux Latin Grammys.

Le rappeur portoricain Residente n’a pas pu s’empêcher de trembler en remettant à Blades l’honneur de la personne de l’année. « Vous êtes mon mentor, mon ami et comme un père pour moi », a déclaré Residente.

« Le succès a le goût de la douleur, de la sueur et de l’espoir », a déclaré Blades lors du gala de la personne de l’année avant la cérémonie. « Souvent, ça a le goût de s—. La renommée est un endroit à visiter. Ce n’est pas une adresse. Celui qui ne le comprend pas souffrira et perdra la vie.

« Je n’ai pas peur du temps », a poursuivi Blades. « Seulement d’indifférence. »