Latinas dans Miss Univers 2021

Les Latinas de . dans Miss Univers 2021 sont les favoris. Ici Miss République Dominicaine, Kimberly Jiménez

Ce dimanche sera choisie la nouvelle Miss Univers, qui remplacera la Sud-Africaine Zozibini Tunzi, lors d’une soirée de couronnement qui aura lieu au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

Et parmi les 74 candidates en lice pour le titre de Miss Univers, comme prévu, une fois de plus les Miss latines sont très fortes pour remporter la couronne et sont devenues les meilleures favorites.

Avec différents types de personnalité, de hauteurs, de races, de parcours et d’apparences, les reines latines ont ravi les fans du concours.

L’illusion de beaucoup est que cette nuit du 16 mai, après le gala du couronnement, qui peut être vu sur Telemundo, dans une spéciale commençant à 7h00 du soir, où le public en apprendra plus sur les reines latines, le gagnant est un des Latinas.

La dernière Miss Univers latine était la Colombienne Paulina Vega, qui en janvier 2015, également en Floride, a été couronnée la plus belle femme de la planète.

Et bien que sur la route de la couronne de Miss Univers, selon les experts en reines de beauté, les Latinas qui sonnent le plus fort pour gagner sont Miss Puerto Rico, Miss Colombie, Miss Mexique, Miss Pérou, Miss République dominicaine et Miss Brésil, il y en a d’autres Des femmes hispaniques qui pourraient franchir le pas et être couronnées.

Nous présentons ici quelques vidéos et photos des miss latines afin que vous puissiez les connaître de plus près et vous faire une meilleure idée à leur sujet. Se pourrait-il que cette année, Miss Univers soit une Latina? Nous saurons bientôt.

Miss Argentine, Alina Luz Akselrad

Miss Univers Argentine Alina Luz Akselrad: écrivain et bénévole.

Miss Bolivie, Lenka Nemer

Miss Univers Bolivia Lenka Nemer: militante des droits humains.

Miss Brésil, Julia Gama

Miss Univers Brésil Julia Gama: actrice et entrepreneuse.

Miss Chili, Daniela Nicolás

Miss Univers Chili Daniela Nicolas: journaliste et actrice.

Miss Colombie, Laura Olascuaga

Miss Univers Colombie Laura Victoria Olascuaga: journaliste.

Miss Costa Rica, Ivonne Cerdas

Miss Univers Costa Rica Ivonne Cerdas: ingénieur logiciel.

Miss République dominicaine, Kimberly Jiménez

Miss Univers République Dominicaine Kimberly Jiménez: mannequin et actrice.

Miss Équateur, Leyla Espinoza

Miss Univers Équateur Leyla Espinoza Calvache: étudiante internationale en commerce.

Mlle Salvador, Vanessa Velásquez

Miss Univers El Salvador Vanessa Velásquez: mannequin et influenceuse sociale.

Mlle Honduras, Cecilia Rossell

Miss Univers Honduras Cecilia Rossell: étudiante en communication sociale.

Miss Mexique, Andrea Meza

Miss Univers Mexique Andrea Meza: ingénieur logiciel.

Mlle Nicaragua, Ana Marcelo

Miss Univers Nicaragua Ana Marcelo: ingénieure agro-industrielle.

Mlle Panama, Carmen Jaramillo

Miss Univers Panama Carmen Jaramillo: mannequin.

Mlle Paraguay, Vanessa Castro

Miss Univers Paraguay Vanessa Castro Guillén: architecte.

Miss Pérou, Janick Flowerpot

Miss Univers Pérou Janick Maceta Del Castillo: ingénieur du son.

Mlle Porto Rico, Estefanía Soto

Miss Univers Porto Rico Estefanía Soto Torres: animatrice de podcast.

Miss Uruguay, Lola de los Santos

Miss Univers Uruguay Lola De los Santos: Community Manager.

Miss Venezuela, Mariángel Villasmil

Miss Univers Venezuela Mariangel Villasmil: chef et chef d'entreprise.