Latino Acosta conserve le titre Fecarbox Pluma CMB à Hermosillo, au Mexique

Photo: fourni

Bryan “Latino” Acosta a imposé sa boxe, son habileté et son intelligence sur le ring, pour l’emporter par décision unanime sur Diego “Cuchis” Andrade et ainsi, avec succès son championnat Fecarbox Pluma CMB.

Acosta (17-0-1, 9 ko) a boxé efficacement à longue portée et a décroché des coups de poing puissants, même en répétant des combinaisons, dans le combat court.

Andrade (13-4-2, 2 ko) a enduré tout ce que le “Latino” lui a lancé, mais il a répondu de votre part à vous. Même contre les cordes, les “Cuchis” ont frappé des impacts très dangereux.

Cependant, le mouvement de taille d’Acosta, et une offense de puissance et de précision, lui ont permis de dominer le combat et au bout de 10 tours, de remporter une victoire bien travaillée et méritée par décision unanime, avec une carte 98-92 et deux cartes. 97-93. Le “Latino” est toujours le champion poids plume de la Fecarbox, et montre que son niveau et sa projection pointent vers l’avant-garde de la boxe mondiale.

Gohan supérieur

Gohan Rodríguez a imposé sa boxe avec d’amples ressources, sa technique, sa constance et son efficacité lors de l’attaque, de la défense et du parcours du ring, pour l’emporter par une large victoire par décision unanime sur Jorge Luis «Huesitos» Orozco, pour conquérir le championnat international WBC fly .

Rodríguez (14-1-1, 5 ko) a connu un premier tour difficile, dans lequel son rival a pu se connecter et répéter. Cependant, dès le deuxième tour, il a fait ce qu’il fait de mieux, boxer intelligemment, avec de la variété et avec des ressources qui ont frustré son rival tour après tour.

Orozco (14-3-1, 10 ko) était dangereux et cherchait toujours le coup de puissance ou la combinaison “bully”, mais ne pouvait pas répéter les coups de puissance face aux déplacements de Gohan et au fait qu’il était “occupé” à défendre lui-même de l’offense de votre adversaire.

Gohan Rodríguez a contrôlé les actions, s’est de plus en plus connecté dès le deuxième tour et a fait échouer Orozco, qui a même été découvert quand il a tiré et raté, ce dont le désormais champion international a profité pour se connecter de manière énergique et répétitive.

À la fin des 10 tours, Rodriguez a remporté une victoire par décision unanime bien méritée et bien conçue, avec deux tableaux de bord 99-91 et un 97-93.

L’olivier assomme

Cristian Olivo a imposé la force et la fréquence des coups, pour finir par l’emporter par KO technique au début du septième tour à Oscar Trujillo de Jalisco, dans un combat d’action constante.

«Kiki» Olivo (16-0-0, 7 ko) était patient, il boxait tôt et pressait au fur et à mesure que le combat progressait, et imposait des conditions, tandis que «Mamba» Trujillo (18-5-2, 5 ko) était Brave, il a exécuté une très bonne technique et a même changé de garde à certains tours.

Au cinquième tour, Olivo a atterri un court gauche à Trujillo, qui s’est agenouillé sur la toile pour éviter une nouvelle punition et reprendre son souffle. Olivo est allé le chercher, mais n’a pas pu l’achever. Dans le sixième, le “Kiki” a continué avec son attaque à deux mains, cependant, le “Mamba” était non seulement courageux, mais galant et a répondu avec son propre barrage de coups, même sur les cordes.

La punition reçue aux cinquième et sixième rounds, et la manière dont Olivo a blessé à chaque fois son rival, a conduit le “Mamba” dans le coin pour arrêter le combat et que Trujillo n’est plus sorti pour se battre pour le septième round, prolongeant le Hermosillense de cette manière, sa marque invaincue.

Assistance de haut niveau

Misael «Pichón» Cabrera a prolongé sa marche invaincue, mais pour la deuxième fois, il a atteint la distance, battant Alejandro Vargas par décision unanime, dans un duel léger de 6 rounds. Cabrera (11-0-0, 9 ko) a décroché les meilleurs tirs et a toujours maintenu la pression sur Vargas (6-3-0, 6 ko), qui était dangereux sur la contre-attaque.

Dans un duel de puissance à puissance, qui a été une action constante du début à la fin, Saúl Robles (10-1-1, 8 ko) et le Mexicain Jonathan «Chanito» Torres (5-3-1, 3 ko) sont à égalité dans le combat de domination alternée et les sensations fortes du début à la fin. Un juge a donné la victoire à Robles 58-56, un autre juge a vu Torres gagner 56-58 et un troisième officiel a marqué sur son tableau de bord 57-57.

Omar «Super» Salcido (15-0-0, 11 ko) a imposé des conditions et a été le meilleur homme du ring, battant le Colombien expérimenté Dunis Liñan (24-45-5-17 ko) dans un concours de poids très divertissant. Super lumière.

Le Grec Panagiotis Tsochitaridis (4-0-0, 2 ko) a prolongé son invaincu en battant Edgar Medina (8-3-0, 1 ko), et Luis «Chapo» Castro (19-5-1, 12) par décision unanime ko’s) a montré du niveau et de la précision dans son tir, et a remporté une décision unanime en quatre tours sur Marco Montero (10-8-0, 7 ko) dans un combat de poids coq.

Merardo «Super King» Rey (3-0-0, 1 ko) a poursuivi son bon début de carrière professionnelle, et avec une boxe efficace, il a battu Luis Luzanilla (2-3-0, 1 ko) par décision unanime dans un duel à 4 rounds aux poids coq.

