Latinos sur la liste des 100 plus influents du Time Magazine 2021

Bad Bunny aux Billboard Music Awards en mai 2021. (Crédit : Rich Fury / . pour dcp)

(CNN espagnol) – Le rappeur portoricain Bad Bunny et le président d’El Salvador, Nayib Bukele, figuraient parmi les Latinos sélectionnés sur la liste annuelle des 100 plus influents du Time Magazine pour 2021.

Dans la liste des 100 plus influents de Time cette année figurent également l’artiste cubain Luis Manuel Otero Alcántara; Indyra Mendoza et Claudia Spellmant, militantes honduriennes des droits LGBTQ+ ; l’activiste mexicaine pour les droits des femmes Olimpia Coral Melo Cruz ; la femme d’affaires brésilienne Luiza Trajano ; et la présidente de la Convention constitutionnelle du Chili, Elisa Loncon Antileo.

La liste est divisée en six catégories : icônes, pionniers, titans, artistes, leaders et innovateurs.

Mauvais lapin

Le rappeur Bad Bunny, l’un des artistes latins les plus importants de la musique urbaine, a été décrit comme “un phénomène” en matière de musique, “mais cela ne s’est pas produit du jour au lendemain”, selon le profil que le reggaeton a écrit colombien JBalvin.

“C’est un défenseur de la liberté d’expression : si vous voulez porter un mini t-shirt, allez-y et faites-le. Si vous voulez porter du rouge à lèvres, faites-le. Faites ce que vous voulez faire. Cette liberté est étroitement liée à les gens”, a écrit Balvin sur le profil de Bad Bunny.

Balvin – qui a enregistré plusieurs collaborations avec lui – le décrit comme un “véritable artiste” qui a poussé la “culture latine à un autre niveau”.

“Je vous le dis, Benito”, dit Balvin à Bad Bunny, se référant au vrai nom du Portoricain. “Vous êtes l’un des plus grands artistes de l’histoire de la musique latine.”

Nayib bukele

Le journaliste salvadorien Daniel Lizárraga, ancien rédacteur en chef du journal local El Faro, décrit Nayib Bukele comme un président qui “n’a toléré ni critique ni opposition”, et qui dirige un gouvernement dont les propos “sont incontestables”. Lizárraga cite une enquête publiée par ce média dans laquelle les négociations entre Bukele et les gangs du Salvador ont été exposées, ce que Buekele a rejeté et qualifié de “mensonge” via un tweet.

Pour Bukele, “les propos du gouvernement sont indiscutables, et quiconque dit le contraire est d’abord brûlé sur les réseaux sociaux puis, s’il continue son chemin, assisté par les autorités”, a écrit le journaliste à propos du président du Salvador dans Time.

En octobre 2020, l’Association interaméricaine de la presse (IAPA) a mis en garde contre le risque pour la démocratie et la liberté de la presse au Salvador pendant l’administration du président Nayib Bukele, qui a pris ses fonctions le 1er juin 2019. Le rapport souligne la difficulté de obtenir des informations officielles, un problème qui s’est aggravé pendant la pandémie, selon Altamirano.

Bukele a parlé des journalistes : « Ces gens sont intouchables. Ils ne peuvent être ni critiqués ni interrogés, ils n’ont été élus par personne, mais ils ont compétence. Ils peuvent critiquer, attaquer, accuser, calomnier et recevoir un salaire (entre autres) pour le faire. Ils veulent que la liberté d’expression soit juste pour eux”, a-t-il écrit sur son compte Twitter l’année dernière.

Bukele n’a pas commenté le rapport du magazine Time.

Luis Manuel Otero Alcantara

L’artiste cubain Luis Manuel Otero Alcántara a été l’un des points forts de la catégorie des icônes de la liste 2021. L’artiste chinois Ai Weiwei, qui écrit son profil, met en avant « son combat non négligeable pour la liberté d’expression et sa position intransigeante contre l’autocratie ».

“Otero Alcántara est un symbole et un leader au sein du mouvement San Isidro de Cuba, un groupe influent d’artistes et d’intellectuels qui réclamaient plus de libertés alors que les manifestations antigouvernementales déferlaient sur le pays cet été”, a-t-il écrit.

Otero Alcántara est membre du Mouvement San Isidro, un groupe d’artistes, de journalistes et d’activistes qui défendent la liberté d’expression à Cuba. Il a été arrêté par les autorités cubaines en mai 2021 alors qu’il était en grève de la faim « pour protester contre la confiscation d’œuvres d’art à son domicile vers le 22 avril », a rapporté Amnesty International. Amnesty International l’a qualifié de “prisonnier d’opinion” et a demandé sa libération immédiate.

Le journal d’État Granma a rapporté que le 2 mai, Otero Alcántara était arrivé à l’hôpital pour « innanition volontaire référée » sans aucun signe de malnutrition et était sorti le 31 mai. Granma n’a pas donné de détails sur son arrestation.

Indyra Mendoza et Claudia Spellmant

Le magazine Time a souligné le travail des militantes honduriennes pour les droits de la communauté LGBTI +, Indyra Mendoza et Claudia Spellmant, qui ont travaillé pendant des années pour réclamer justice pour Vicky Hernández, une femme transgenre qui a été assassinée en 2009 et qui est devenue un symbole de la ” violence structurelle à laquelle les femmes trans” sont confrontées dans le pays.

Dans le profil des deux dans Time, écrit par Kerry Kennedy, président du Robert F. Kennedy Center for Human Rights, met en évidence la lutte de Mendoza et Spellmant pour la protection des droits des personnes LGBTI +, qui a même atteint l’Inter- Cour américaine des droits de l’homme : « Indyra et Claudia comprennent bien que leur bataille n’est pas terminée et elles s’engagent à continuer à faire pression pour les droits de leurs communautés. Le monde doit suivre leur exemple.

En janvier 2010, la CIDH a demandé au Honduras d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la vie et l’intégrité d’Indyra Mendoza Aguilar et d’autres femmes qui ont signalé des menaces contre leur vie.

Olimpia Corail Melo Cruz

Olimpia Coral Melo Cruz est mieux connu au Mexique pour être le promoteur de la “loi Olimpia”, qui donne entre quatre et six ans de prison pour ceux qui divulguent des photos, des vidéos ou des audios intimes de tiers par quelque moyen que ce soit sans leur consentement ou via tromperie.

L’activiste, originaire de Puebla et qui a réussi à faire adopter la loi Olimpia dans 13 États du pays, est une autre des Latinas les plus influentes du Time cette année.

“Melo Cruz et moi sommes des âmes sœurs”, a écrit Amanda Nguyen, PDG et fondatrice de Rise, une organisation de défense des droits civiques qui lutte pour les droits des survivantes de violences sexuelles.

“Il peut être difficile d’être un survivant, de parler de quelque chose d’aussi personnel, mais l’impact de Melo Cruz ne sera pas seulement important en ce moment, il restera dans les mémoires de l’histoire, et l’histoire est de son côté”, a ajouté Nguyen. Temps.

Luiza Trajano

La femme d’affaires brésilienne Luiza Trajano fait partie des “Titans” du magazine Time cette année.

Trajano, la femme la plus riche du Brésil, a fait fortune avec sa marque éponyme Magazine Luiza (ou Magalu, comme on l’appelle), la chaîne de grands magasins tentaculaire du Brésil avec plus de 40 000 employés.

L’ancien président Luiz Inácio Lula Da Silva, qui a écrit le commentaire pour Time, a distingué Trejano pour avoir promu l’emploi au milieu de la récession économique qui a provoqué la pandémie au Brésil.

« À un moment où le gouvernement fédéral brésilien minimisait le risque posé par la pandémie, Luiza a parlé avec audace de l’urgence de la vaccination. Elle a également été un ardent défenseur de l’égalité, créant Mulheres do Brasil, un groupe non partisan de trop. plus de 95 000 femmes œuvrant pour construire une société meilleure et soutenir les victimes de violences conjugales », a écrit Lula.

“Dans un monde où les milliardaires dépensent leur fortune dans des aventures spatiales et des yachts, Luiza est engagée dans un autre genre d’odyssée. Elle a relevé le défi de construire un géant commercial tout en construisant un Brésil meilleur”, a ajouté l’ancien président du Brésil dans Temps.

Elisa Lonçon Antileo

La présidente de la Convention constitutionnelle du Chili, Elisa Loncon Antileo, de la communauté mapuche du Chili, est une autre des 100 Latinas sur la liste Time.

Loncon Antileo, qui a assumé la présidence de la Convention constitutionnelle du Chili, qui réécrira la constitution chilienne de l’époque de la dictature, représente la lutte et le soulèvement social de deux ans au Chili, et un fait historique : « Pour la première fois en l’histoire, les peuples autochtones participent à la vie de l’État en tant que représentants de leurs nations d’origine, et la présidente Elisa représente des siècles de leurs rêves et de leurs luttes », a écrit Verónica Figueroa Huencho, de l’Institut des affaires publiques de l’Université du Chili.

“En tant que militant, l’enseignement de la langue mapuche est devenu sa grande croisade, reconnue internationalement”, a ajouté Figueroa Huencho, qui a ajouté qu’avec l’arrivée de Loncon Antileo à l’Assemblée constituante, “la belle peau brune des métis et des peuples autochtones” qui a été tenu à l’écart des couloirs du pouvoir, fait désormais partie de ces institutions.

« À sa lumière, les filles et les garçons autochtones peuvent voir la possibilité d’un avenir meilleur », a-t-elle déclaré à propos du président de la Convention constitutionnelle du Chili.