Latisha Bell a tiré sur Nichelle Thomas sur le trottoir de New York: Police ⋆ .

Une femme tente d’entrer dans une épicerie fine de la ville de New York vers l’heure du déjeuner. Une deuxième femme accourt derrière elle, brandit une arme à feu, la pointe sur la tête de sa cible et appuie sur la détente. Tout est filmé et le service de police de New York dit que cela s’est produit dans la vraie vie dans le quartier de Park Slope à Brooklyn vers 13 heures mercredi.

Latisha Bell, 38 ans, du Bronx, est maintenant accusé de meurtre et de possession criminelle d’une arme. Les agents ont identifié la victime du meurtre de type exécution comme Nichelle Thomas, 51. Les employés de Bodega ont déclaré que Thomas était un habitué de la charcuterie et qu’il était très apprécié, selon WNBC-TV. Un voisin l’a décrite comme une «personne gentille».

Bell et Thomas avaient une relation tumultueuse, intermittente, a déclaré la sœur de l’accusé au New York Post. Elle a dit que l’accusé vivait avec une maladie mentale et que Thomas retournait chez Bell chaque fois qu’elle voyait Bell faire mieux.

«Les problèmes de violence domestique» ont tourmenté le couple, a déclaré le parent. Elle a affirmé que Thomas avait fait perdre à Bell la garde de son fils.

“Elle [Nichelle Thomas] était une femme douce », a déclaré la sœur. «Je n’ai jamais eu de problème avec elle. C’était une chérie. Je ne la connais pas pour autre chose que d’être une chérie, et ma sœur l’est aussi, et c’est ce à quoi cela a conduit.

Le membre de la famille a affirmé que Bell avait finalement craqué: “elle sentait qu’elle ne pouvait plus en supporter et que c’était assez.”

Elle a allégué que la victime utilisait sa sœur «à son avantage», mais elle n’a pas expliqué précisément comment.

Néanmoins, elle a soutenu que Thomas continuait d’entretenir une relation avec Bell même si elle savait que le défendeur était atteint d’une maladie mentale.

«Vous ne jouez pas avec les malades mentaux», dit-elle.

Les voisins ont également déclaré que Thomas et Bell se battaient souvent. Les procureurs ont cité plus d’une douzaine de rapports de violence domestique entre les deux femmes. Bell était l’agresseur dans la plupart d’entre eux, a déclaré le Post. Les voisins ont dit au journal que Thomas était paisible.

Bell se serait rendu à la police et aurait avoué.

«Je me livre pour l’homicide», a-t-elle déclaré, selon une plainte pénale obtenue par le Post. «L’arme est à l’intérieur du sac.»

