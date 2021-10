Un article publié dans The Atlantic intitulé « Stop Shopping » remet en question ce qui est censé être le vrai problème au centre de la crise de la chaîne d’approvisionnement.

La rédactrice en chef Amanda Mull a commencé par résumer les reportages « similaires » qui ont émergé ces dernières semaines et qui impliquent que des tas de marchandises comme « du papier toilette et des vélos d’appartement et de futurs cadeaux de Noël » soient coincés sur des cargos pendant des semaines ou des mois, comment tout le monde est impliqué des marins aux camionneurs travaille « aussi vite et aussi dur qu’ils le peuvent » mais que « ce n’est pas assez rapide ou assez dur ».

« Ce que les nouvelles ne vous montrent généralement pas, c’est où vont toutes ces choses. Au moins pour l’anecdote, une grande partie semble se diriger directement vers la salle de colis débordante de mon immeuble », a écrit Mull. « Les Américains achètent une quantité extraordinaire de choses. Surtout au cours des six derniers mois, le système a été secoué par une demande explosive. »

Mull a souligné les inquiétudes croissantes selon lesquelles les Américains pourraient ne pas obtenir de jouets et divers autres produits avant la saison des vacances, mais « peu de gens semblent prêts à reconnaître que la quantité record de choses importées dans le pays ne disparaît pas simplement des étagères des magasins ».

« Nous savons où cela va, et nous savons qui achète tout. Ils – et peut-être vous – pourraient simplement le faire tomber », a réprimandé Mull.

La rédactrice du personnel d’Atlantic a précisé qu’elle n’appelait pas au « boycott » du shopping, mais qu’elle était plutôt plus consciencieuse avec la carte de crédit, écrivant : « Beaucoup de gens achètent des choses pour le plaisir, des choses dont ils n’ont pas besoin ou même particulièrement envie et, dans de nombreux cas, ne l’utilisera pas, comme baume contre l’ennui, l’anxiété ou l’insécurité. » Elle a souligné une statistique du Bureau of Labor Statistics qui montrait que « les 20 pour cent des personnes les plus riches représentent près de 40 pour cent des dépenses de consommation du pays », ce qu’elle a souligné s’est aggravé pendant la pandémie de coronavirus.

« Le problème avec l’explosion de ce type d’achats discrétionnaires est que les mêmes ressources logistiques qui rendent ce pic possible sont également nécessaires dans d’autres parties de l’économie. Les biens nécessaires pour préparer les repas scolaires – une fonction civique d’une importance vitale – pourraient ne pas être disponibles pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la quantité de nourriture théoriquement disponible », a sonné Mull. « Les travailleurs expérimentés, l’espace pour les camions, les quais de chargement et le temps lui-même ne sont pas des ressources illimitées. Dans un système appelé à fonctionner au-delà de sa capacité, si le distributeur de coussins à cent dollars peut payer plus pour accéder à la capacité de camionnage qu’un distributeur alimentaire local qui sert les écoles peuvent, alors leurs oreillers partent dans le camion. »

Elle a poursuivi: « Si vous mijotez actuellement dans l’enfer de la consommation, frustré par les délais d’expédition et craignant à quoi ressembleront les achats des Fêtes, il est peut-être temps de prendre du recul. Vous pouvez arrêter. Ne pas arrêter complètement d’acheter des choses… Mais si vous vous retrouvez à remplir des paniers d’achat en ligne avec des pulls médiocres ou de nouveaux équipements de golf que vous n’utiliserez de toute façon pas avant le printemps prochain, vous pouvez simplement fermer l’onglet… Vous pouvez soulager un peu, même infime, un système si surchargé qu’il menace de réduire tout le monde en poussière. Le shopping américain est un train en fuite, glissant doucement et sans frottement sur les rails vers Dieu sait quoi à l’horizon. Vos freins sont petits, mais vous pouvez les lancer quand vous le voulez. «

Le magazine libéral a partagé l’article sur Twitter, réitérant que « les problèmes de la chaîne d’approvisionnement pourraient être résolus plus rapidement si les Américains aisés arrêtaient d’acheter des choses dont ils n’ont pas besoin et dont ils ne veulent souvent même pas vraiment ».