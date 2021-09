L’atlas de Kokopa parle de jardinage et d’exploration avec un petit ami oiseau

Les petits oiseaux ont un moment, n’est-ce pas ? Il y a la mise à jour du petit hibou de Spiritfarer, et le petit oiseau de Haven Park, Flint, et A Short Hike de l’année dernière… et maintenant, l’Atlas de Kokopa, un jeu sur l’exploration, l’agriculture et la construction d’une vie en tant que Kokopa, un chat-personne-astronaute -explorateur, et Pollimero, un PETIT OISEAU qui porte des lunettes. C’est un petit peu Pikmin, un petit peu Animal Crossing, avec une pincée de Cozy Grove et Littlewood.

Le Kickstarter vient d’être mis en ligne et le jeu est déjà confirmé pour Switch, avec des sorties Xbox et PlayStation comme objectifs ambitieux.

Le jeu comprendra toutes vos activités préférées, comme la terraformation, l’agriculture, l’exploration et la conversation avec un petit oiseau. Découvrez quelques captures d’écran pour vous en faire une idée :





