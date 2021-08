L’Atlas Guadalajara accueille Toluca lors de la sixième journée

21/08/2021

Le à 00h30 CEST

Le Toluca voyage ce dimanche à Stade de Jalisco se mesurer avec Atlas Guadalajara dans leur sixième match de la Liga MX de Apertura, qui débutera à 00h00.

Le Atlas Guadalajara affronte la sixième journée du tournoi en voulant vaincre sa position après avoir fait match nul 1-1 contre le Lagune de Santos à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des cinq matchs disputés à ce jour en Apertura MX League, avec une séquence de quatre buts pour et deux contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Toluca a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Mazatlán lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau d’affichage devant le Atlas Guadalajara. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de Liga MX de Apertura, le Toluca il en a remporté trois avec 10 buts pour et huit contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Atlas Guadalajara Il a réalisé un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs disputés dans son terrain, indiquant qu’il devra faire un effort lors de ce match s’il ne veut pas que plus de points lui échappent dans son stade. Aux sorties, le Toluca Il a un bilan de deux victoires et une défaite en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Atlas Guadalajara et les résultats sont cinq victoires, huit défaites et six nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué le Atlas Guadalajara et le Toluca Dans cette compétition, c’était en février 2021 et le match s’est terminé par un nul 0-0.

En analysant sa position dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, on constate qu’avant la dispute du match, le Toluca est en avance sur le Atlas Guadalajara avec une différence de deux points. Le Atlas Guadalajara Il arrive à la rencontre avec huit points à son casier et occupant la septième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est troisième avec 10 points.