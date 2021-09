l’Atlas Guadalajara reçoit le Lion le dixième jour

in

25/09/2021

Le à 00:31 CEST

Dimanche prochain à 00h00 se jouera le match du dixième tour de la MX Opening League, dans lequel nous verrons la victoire à Atlas Guadalajara et à Lion dans le Stade de Jalisco.

Les Atlas Guadalajara Il affronte le match avec un moral renforcé après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-3 et 2-1, le premier contre lui Necaxa à domicile et le second contre lui Monterrey en tant que local. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des neuf matchs disputés jusqu’à présent.

Du côté des visiteurs, le Lion a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le FC Juárez, alors il cherchera à triompher du Atlas Guadalajara pour tracer le cap du championnat. À ce jour, sur les neuf matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté quatre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Atlas Guadalajara ils ont gagné deux fois, perdu une fois et fait match nul une fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points dans leur stade, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. Dans le rôle de visiteur, le Lion Il a un record de deux victoires, une défaite et un match nul en quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui en fait un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de Atlas GuadalajaraEn fait, les chiffres montrent deux victoires, quatre défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De leur côté, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs trois dernières visites au stade de la Atlas Guadalajara. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en avril 2021 et s’est terminée sur un score de 1-3 pour les visiteurs.