L’Atlètic Barceloneta ne faillit pas face à Radnicki

Le Zodiac Atlètic Barceloneta n’a pas échoué (13-7) contre le Serbe Radnicki en Ligue des champions de water-polo et a ajouté trois points qui les maintiennent dans la lutte pour les trois places du groupe A qui se qualifient pour la finale à huit et quittent les Balkans ensemble.

RAD

Zodiaque Barceloneta

(9 + 4) : López-Pinedo, Famera (-), Granados (3.1p), Larumbe (-), Fernández (2), Perrone (1p), Álex Bustos (3) -équipe de départ-, Pavillard (2 ) , De Toro (-), Asensio (1), Bienne (1) et Ponferrada (-).

Radnicki

(3 + 4) : Dobozanov, Jankovic (2), Cuk (-), Krug (-), Ukropina (-), Lukic (-), Vrlic (1) -équipe de départ-, Brankovic (), Stanojevic (1) , Pljevancic (-), Radulovic (1) et Milicic (2)

Arbitres

Achladiotis (Grèce) et Schwartz (Israël). Éliminé : Famera (min. 31), par le Zodiac Atlètic Barceloneta ; et Cuk (min. 15), Ukropina (min.20) et Pljevancic (min.32), de Radnicki.

Piscine

Sant Sebastià. 400 spectateurs.

L’équipe de Barcelone a basé son triomphe sur une excellente première mi-temps (9-3), dans laquelle elle a montré son meilleur water-polo à la fois en attaque, marquant dans la plupart de ses attaques en supériorité, et en défense avec un Felipe Perrone réussi dans les rejets et Dani López-Pinedo a arrêté six lancers qui ont créé de nombreux doutes chez les attaquants serbes.

La grande défense à la bouée Josip Vrlic Tout au long des 32 minutes, c’était une autre des clés qui ont permis à Barceloneta de toujours contrôler le jeu. L’ancien joueur de l’équipe des marins n’a marqué qu’un seul but au dernier quart, le match étant déjà résolu.

Fran Fernandez il a inscrit les deux premiers buts de la Barceloneta lors de deux actions de supériorité auxquelles Radnicki a répondu avec des buts de Jankovic et Milicic (2-2, min. 5). Et c’est là que l’équipe serbe est arrivée.

Pavillard a commencé une course de 6-0 qui a culminé Alvaro Granados avec un penalty de 8-2 après que la star serbe Milos Cuk s’est expulsée en donnant à l’international espagnol une première gifle et un coup de pied après avoir été victime d’une faute.

Granados Il a clôturé un excellent deuxième quart-temps pour l’équipe catalane avec son troisième but à dix secondes du repos qui a laissé 9-3 au tableau d’affichage et a transformé la seconde mi-temps en une formalité.

Le Radnicki a sorti sa fierté et avec un Dobozanov plus réussi sous les bâtons a profité de la détente locale pour se rapprocher au tableau (10-6) avec un but de Stanojevic. Felipe Perrone couper la réaction en mettant un penalty à 11-6 en fin de quart.

Le marin technicien n’a pas aimé, Elvis Fatovic, l’attitude de ses joueurs en troisième et dernière période était différente. Alex Bustos a profité de deux supériorités pour marquer deux buts, quitter la finale 13-7 et partager avec Alvaro Granado le statut de meilleur buteur du match.