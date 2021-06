L’Atletico a fixé le prix pour Man Utd pour signer la star de l’Euro 2020 Kieran Trippier

Manchester United souhaite signer Kieran Trippier de l’Atletico Madrid (Photo: .)

L’Atletico Madrid a imposé un prix demandé de 43 millions de livres sterling au défenseur anglais et cible de transfert de Manchester United, Kieran Trippier.

Trippier, qui a aidé l’Atletico à remporter le titre de la Liga la saison dernière, est devenu une cible clé pour le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer.

Après une autre campagne mitigée à Old Trafford, Solskjaer souhaite renforcer son équipe cet été et considère Trippier comme un joueur capable de rivaliser avec Aaron Wan-Bissaka pour le poste d’arrière droit.

Les champions espagnols de l’Atletico ne veulent pas se séparer du joueur de 30 ans, qui a encore deux ans sur son contrat actuel, et voudra environ 43 millions de livres sterling pour conclure un accord, selon Sky Sports.

Manchester United n’a pas encore fait d’offre officielle pour Trippier, qui a passé quatre ans à Tottenham avant de déménager à l’étranger, mais on pensait qu’ils cherchaient à conclure un accord dans la région de 20 millions de livres sterling.

Reste à savoir s’ils seront prêts à payer plus du double pour Trippier et Solskjaer pourrait plutôt conclure un accord avec Max Aarons de Norwich City.

Parler à Metro.co.uk, l’ancien capitaine de Manchester United, Rio Ferdinand, a fait part de ses inquiétudes quant à la poursuite de Trippier.



Ole Gunnar Solskjaer souhaite amener Trippier à Old Trafford (Photo: .)

Il a dit: “Je ne pense pas qu’ils achèteraient quelqu’un pour venir jouer [every week], je pense que celui qui entrera jouera la sauvegarde.

«Ils ont dépensé 50 millions de livres sterling pour Wan-Bissaka, pas pour être un remplaçant ou le n ° 2. Il [Trippier] ne serait pas mon choix si je suis honnête, mais je vois les qualités qu’il a.

“Mais Trippier ne serait certainement pas mon choix en termes de profil de joueur que j’apporterais pour jouer en tant qu’arrière droit n ° 2.”

Le patron de l’Angleterre, Southgate, a montré à quel point il valorisait Trippier en le commençant à l’arrière gauche – devant les défenseurs de Manchester United et Chelsea Luke Shaw et Ben Chilwell – lors de leur premier match de l’Euro contre la Croatie dimanche.

