L’Atlético a imposé à Antic, à titre posthume, l’insigne argenté du club

24/06/2021 à 22:25 CEST

L’Atlético de Madrid a commencé ce jeudi au Wanda Metropolitano l’imposition des badges d’or et d’argent aux partenaires qui ont accompli cette saison respectivement 50 et 25 ans d’ancienneté ininterrompue, et, à titre posthume, à leur entraîneur, le Serbe Radomir Antic.

C’est ce que rapporte le club, qui ajoute que cette saison l’imposition “sera réalisée progressivement, en raison des protocoles de sécurité sanitaire dus à la pandémie”.

Entre les 24, 25 et 27 juin, un total de 1036 membres inscrits entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996 recevront l’insigne d’Argent, tandis que le 26 l’insigne d’Or à 261 autres, démobilisés entre le 1er juillet 1970 et juin 30, 1971.

Radomir Antic a également reçu, à titre posthume, l’insigne en argent du club, qui a été remis aux membres de sa famille.

Avec l’entraîneur serbe sur le banc, l’Atlético a remporté la Ligue et la Coupe du Roi lors de la campagne 1995/96.