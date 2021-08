“L’Atlético a la meilleure équipe de la Ligue”

20/08/2021 à 13:32 CEST

.

L’entraîneur d’Elche, Fran Escribá, a affirmé ce vendredi que l’Atlético de Madrid, le prochain rival de l’équipe d’Elche, a la meilleure équipe de la compétition espagnole, alors il l’a considéré effacer le favori pour revalider le titre.

“Barcelone, le Real Madrid et Séville peuvent présenter un onze de niveau similaire et là on peut en discuter, mais au niveau de la composition de l’effectif, le plus complet est celui de l’Atlético et que dans une compétition longue et rude est un avantage& rdquor;, a déclaré l’entraîneur valencien lors d’une conférence de presse.

Escribá a rappelé que l’équipe de Madrid, en plus, ajoute une autre année de travail avec son entraîneur, donc a “une plus grande richesse tactique & rdquor;, pour laquelle il a décrit le match comme” difficulté maximale & rdquor;, bien qu’il ait précisé qu’Elche voyagera avec “l’ambition d’essayer de gagner & rdquor;.

L’entraîneur d’Elche a confirmé la présence à l’appel de la dernière signature, L’attaquant argentin Darío Benedetto, qu’il a vu “en parfait état & rdquor; après les premières séances d’entraînement.

«C’est un attaquant différent. Nous en avons trois de qualité, mais ils sont plus contact et physique. C’est un type différent, plus à la recherche d’espaces. C’est un footballeur reconnu et avec une belle carrière qui va nous donner beaucoup & rdquor;, a ajouté le coach, qui a précisé qu’il ne tenait pas compte du fait que son nouveau joueur est le propriétaire de l’entité.

“Je n’y ai pas pensé et je ne sais pas s’il a beaucoup ou peu de parts. Il vient en tant que footballeur et nous allons le regarder de cette manière unique & rdquor;, a expliqué Escribá, qui espérait battre les terribles statistiques d’Elche lors de sa visite à l’Atlético.

« Battre les gros n’est pas facile. L’avantage de cette statistique est que vous êtes plus proche de la casser. Sur dix matchs, un gagne généralement, car disons que cela pourrait être ça & rdquor;, a-t-il soutenu.

L’entraîneur était convaincu que d’autres signatures arriveraient avant la fermeture du marché et a réitéré qu’il est “milieu avant & rdquor; la zone dans laquelle l’Elche doit être renforcée.

Enfin, Escribá a annoncé la reprise du milieu de terrain junior Jony Álamo, avec qui il a pour l’équipe première et qui pourrait être dans l’équipe contre l’Atlético.