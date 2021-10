L’Atlético a pris la mesure de Barcelone

10/03/2021 à 9h16 CEST

L’Atlético de Madrid de Cholo Simeone a fait preuve d’une grande capacité de buteur (2-0) contre le FC Barcelone pour prendre les trois points lors de la huitième journée de Liga. Les buts de Thomas Lemar et Luis Suárez ont condamné une équipe qui a confirmé sa grave crise : ils n’ont obtenu qu’une seule victoire lors des six derniers matches officiels.

Les rojiblancos, qui ont regagné la deuxième place en l’absence de la Real Sociedad et de Séville jouant leurs matchs respectifs, Ils sont sortis inviolés lors d’un match contre le FC Barcelone pour la troisième fois consécutive et c’est la première fois dans l’histoire des confrontations directes entre ces deux équipes qu’ils y parviennent..

3 – @Atleti a laissé sa cage inviolée en trois matchs consécutifs contre Barcelone pour la première fois de l’histoire de @LaLiga. Infranchissable. pic.twitter.com/KpYwLqnUCP – OptaJose (@OptaJose) 2 octobre 2021

Ils ont également quatre matchs consécutifs sans tomber face aux Catalans : Ils ajoutent deux victoires et deux nuls en Liga, la meilleure séquence en termes de résultats depuis la période entre septembre 2004 et décembre 2006, quand ils ont signé trois victoires et deux nuls. La victoire au Wanda Metropolitano est la deuxième victoire de Cholo Simeone contre Barcelone en Liga, quelque chose qu’il n’avait pas réalisé la saison dernière lorsqu’il s’était imposé au minimum grâce à un but de Yannick Ferreira.

La crise à Can Barça, une réalité

La défaite du FC Barcelone au Wanda Metropolitano est un autre chapitre de la crise que traverse le club. Avec les défaites écrasantes en Ligue des champions contre Bayern (0-3) et Benfica (3-0), les Catalans n’ont pas non plus amélioré leur image en Liga, où ils ont remporté une victoire lors des quatre derniers matchs : le 3-0 contre Levante compense les nuls contre Grenade (1-1) et Cadix (0-0) et la défaite contre l’Atlético.

Le club catalan atteint la deuxième pause de l’équipe nationale avec la nécessité de changer beaucoup de choses pour faire face au reste de la saison. Avec l’infirmerie encore pleine de footballeurs et un niveau de jeu insuffisant, du département des sports ils pourraient se passer de Ronald Koeman dans les prochains jours malgré la réitération du président, Joan Laporta, dans sa continuité et sa confiance. Des jours chaotiques arrivent à Barcelone.