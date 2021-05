L’Atlético Albacete bat Marchamalo 0-1 et prend les trois points

09/05/2021 à 22:09 CEST

le Marchamalo et le Athlétique Albacete Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division avec un résultat de 0-1 et une victoire pour l’équipe d’Albacete. le Marchamalo est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-2 à Calvo Sotelo Puertollano. Concernant l’équipe visiteuse, le Athlétique Albacete il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Toledo et accumulé cinq défaites consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe masculine en marche est la première à la fin du duel, tandis que le Athlétique Albacete c’est quatrième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la moitié du match est venu le but pour lui Athlétique Albacete, qui a fait ses débuts lumineux grâce à un objectif propre de Josemi Cerro à la 72e minute, concluant le duel avec un résultat final de 0-1.

Le technicien de la Marchamalo, Aitor Gomez, a donné accès au champ à Alberto, Pelaez, Copain, majordome Oui Casquette remplacer Jonatan abuin, rouge, Abdramane, Illana Oui Diego Penalvo, tandis que du côté du Athlétique Albacete, Mario Simon remplacé Ferme, Kouassi, Rodriganez Oui Awudu pour Sûr, Gomez, Verdu Oui Dani Gonzalez.

Au cours des 90 minutes du match, un total de six cartes a été vu. le Marchamalo a dû faire face à la sanction de Illana, Moraga, majordome Oui Hernaiz avec un carton jaune et l’expulsion de Hernaiz avec un carton rouge, alors que les visiteurs ont subi la sanction de Jésus Parada.

Avec ce résultat, le Marchamalo reste avec 54 points et le Athlétique Albacete il monte à 48 points.

Fiche techniqueMarchamalo:Jonatan Abuin (Alberto, min.27), Illana (Mayordomo, min.62), Moraga, Carlos Braun, Rojo (Pelaez, min.62), Mani, Abdramane (Mateos, min.62), Nachete, Hernaiz, Josemi Cerro et Diego Peñalvo (Capi, min 69)Atlético Albacete:Nacho, Emilio, Jesus Parada, Verdú (Rodrigañez, min 86), Fernando, Segura (Cortijo, min 78), Simon, Espinoza, Gómez (Kouassi, min 78), Marchante et Dani González (Awudu, min 86) )Stade:La SolanaButs:Josemi Cerro (0-1, min. 72)