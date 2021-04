L’Atlético Antoniano reçoit Córdoba B dans son fief

10/04/2021 à 13:27 CEST

le Atlético Antoniano et le Cordoue Ils poursuivent leur participation à la Deuxième Phase de la Troisième Division avec un esprit renouvelé, jouant ce dimanche à 12h30 le match correspondant à la première journée au stade. Stade municipal de Lebrija.

le Atlético Antoniano il a terminé sixième de la première phase de la troisième division avec 21 points et un solde de 15 buts en faveur et 20 contre.

Quant au visiteur, le Cordoue B classé quatrième dans la phase précédente de la ligue avec 30 points et des chiffres de 31 buts pour lui et 25 contre.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Atlético Antoniano, les chiffres montrent trois victoires, deux défaites et deux nuls en faveur de l’équipe à domicile. Le dernier match auquel ils ont joué Atlético Antoniano et le Cordoue Ce tournoi a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminé sur un résultat 4-0 en faveur de la Atlético Antoniano.