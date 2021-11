L’Atlético approche Milan avec le doute encore de Joao Félix

21/11/2021 à 16h38 CET

.

L’Atlético de Madrid a repris l’entraînement ce dimanche, déjà avec les yeux rivés sur le match mémorable de la Ligue des champions contre Milan au stade Wanda Metropolitano et en attendant Joao Félix, toujours dans le doute à cause du coup musculaire souffert à l’entraînement jeudi dernier et qui l’a séparé du dernier duel de son équipe, ce samedi avec une victoire 1-0 contre Osasuna.

Rejeté Kieran Trippier, en raison de l’entorse de grade III de l’articulation acromio-claviculaire gauche qu’il a subie le 7 novembre contre Valence, l’évolution de l’attaquant portugais de la lésion musculaire post-traumatique avec œdème myofascial dans le jumeau interne attire l’attention pour le duel de ce mercredi entre les troupes de Diego Simeone, qui Il a également la décharge en toute sécurité de Felipe Monteiro, par pénalité.

Le sélectionneur a déjà évoqué vendredi dernier ses espoirs de pouvoir avoir Joao Félix contre Milan. « J’espère que c’est un coup avec un bleu qui va se dégonfler et nous espérons que contre Milan, au plus tard contre Cadix, il pourra être avec l’équipe. J’espère que ce n’est qu’un coup et que ce coup se dissout rapidement de sorte que sous peu, il sera à nouveau avec l’équipe », a déclaré l’entraîneur argentin d’alors, qui ce dimanche ne pouvait pas non plus compter sur l’attaquant portugais lors de la séance matinale à Majadahonda.

Oui vous pouvez compter sur Antoine Griezmann pour ce match en toute certitude, à laquelle la Commission d’appel de l’UEFA le réduit les matchs de pénalité de deux à un pour son expulsion face à Liverpool lors de la troisième journée de Ligue des champions. Déjà terminé un à Anfield, il est disponible pour Simeone contre Milan.

C’est un duel crucial pour l’équipe rojiblanco, qui il est troisième de son groupe avec quatre points en autant de jours, un de moins que Porto et trois de plus que Milan, avec lesquels la passe aux huitièmes de finale sera jouée. Liverpool est déjà inaccessible à la tête du quatuor.