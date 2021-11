L’Atlético avec plus d’émotion et de souffrance ces derniers temps

21/11/2021 à 16h12 CET

pari

L’Atlético de Madrid est toujours en lutte pour la Liga Santander. C’est la meilleure nouvelle que le Cholo Siméone du match contre Osasuna ce samedi. Cela et cela, l’équipe a retrouvé le moral dont elle avait besoin pour le match important de mercredi contre lui. Milan.

Le meilleur pour les fans ? Qu’il l’ait fait avec certains de ceux qui suscitent les passions. Coin au 87, Tête de Felipe et but brutal du défenseur central, qui ne visait pas à démarrer et qui a fini par être décisif. Jusque-là, très peu de rojiblancos en attaque.

Ce Sportif des émotions fortes vont à lui. En réalité, Osasuna (9) et Atlético de Madrid (8) Ce sont les équipes qui ont marqué le plus de points avec des buts marqués dans les cinq dernières minutes de jeu en Liga cette saison. Curieusement, les rojillos dépassent de peu les rojiblancos dans cette statistique.

A la fin du match, les supporters étaient satisfaits des trois points, même s’ils restent inquiets pour le match. Comme nous l’avons dit, mercredi, les hommes de Cholo joueront leur passe pour le deuxième tour de la Ligue des champions contre Milan, et seule la victoire vaut.

L’Atlético de Madrid continue le bon moment contre Osasuna. Il a remporté ses sept derniers matchs contre eux en Liga, leur plus longue séquence de victoires contre les Navarrais dans l’élite.