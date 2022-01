L’Atlético Baléares, « tueurs de géants » de la Coupe

01/06/2022 à 16:30 CET

.

le L’Atlético Baleares, de Primera RFEF, veut continuer à marquer l’histoire de la Copa del Rey après avoir éliminé deux équipes de LaLiga, Getafe (5-0) et Celta (2-1), marquant 7 buts et n’en recevant qu’un en 180 minutes de jeu.

Le club bleu et blanc rêve que le tirage au sort lui amènera une confrontation ce vendredi avec un autre des « grands » du football espagnol pour fêter le classement, pour la première fois de son histoire, aux huitièmes de finale du tournoi des échanson.

En quinze jours seulement, les Baléares ont éliminé deux équipes Première, exploit qui n’avait pas atteint depuis 1977 quand ils ont battu Salamanque.

L’équipe surprenante de la Vía de Cintura de Palma surpasse tous ses records historiques dans la Copa del Rey et espère terminer l’année en atteignant le grand objectif d’être promu deuxième et retrouver la position dans le football professionnel qu’il a perdu il y a 59 ans.

Revenir à Second, c’est le rêve de son propriétaire Ingo Volckmann, un homme d’affaires allemand partenaire du Hertha Berlin -a sa propre loge dans le stade olympique de Berlin- et propriétaire de cent pour cent des actions du club des Baléares.

Volckmann, depuis son arrivée en 2014, a professionnalisé la gestion de l’entité Bleu et Blanc et a changé le visage du Stade des Baléares, financer avec son argent une importante réforme du domaine qui culminera avec une nouvelle tribune Sol et un terrain d’entraînement.

Les décisions d’ajouts et de licenciements de l’équipe sont prises par l’Allemand Patrick Messow, directeur sportif et bras droit de Volckmann ; il dirige l’équipe Le Catalan Xavi Calm, qui a débuté dans l’ombre des autres entraîneurs de l’Unió Esportiva Rubí, UE Sant Andreu, CE L’Hospitalet, UE Cornellà et aussi aux Baléares, où il est arrivé deuxième derrière Jordi Roger.

« Il faut profiter, c’est une journée magique et mon meilleur moment en tant que coach », Calme déclaré après avoir éliminé le Celta.

L’Atlético Baleares surprend en Coupe avec une très haute performance. C’est une équipe qui ne perd à aucun moment les fondamentaux de son jeu : bien appuyer, il défend mieux et profite de ses opportunités dans le but rival comme personne d’autre.

Contre le Celta, le héros local était l’attaquant catalan José Manuel Martínez Bel « Manel », 28 ans, arrivé sur l’île en janvier 2021 après avoir mis fin à son contrat avec le Marbella FC

Auteur des deux buts, tous deux dirigés de main de maître, Manel a reçu une ovation debout lorsqu’il a été remplacé dans les dernières minutes.