01/01/2022

Le à 18:50 CET

.

L’Atlético de Madrid a bouclé la dernière séance d’entraînement du match de dimanche contre le Rayo Vallecano au stade Wanda Metropolitano ce samedi sans récupérer aucun des joueurs encore absents : Joao Félix, Antoine Griezmann, Hector Herrera Oui Résurrection de Koke, par covid-19, et Image de balise Marcos Llorente Oui Stefan Savic, en raison d’une blessure, en plus de son premier entraîneur, Diego Siméone, également infecté bien qu’en attendant un deuxième résultat négatif, comme celui qu’il a donné hier, pour pouvoir rejoindre l’équipe.

Sans tous, l’équipe rojiblanco continue son cours. No hay espacio para la pausa cuando el Rayo Vallecano surge este domingo como adversario desde la cuarta posición, un puesto y un punto mejor que el Atlético, lastrado por su irregularidad de toda la temporada, acentuada aún más por las cuatro derrotas consecutivas que sufre en l’actualité.

Aucune des personnes touchées par le Covid-19 ne s’est entraînée ce matin, tout comme elles ne l’ont pas fait jeudi ou vendredi, alors que Image de balise Marcos Llorente Oui Stefan Savic, avec des blessures musculaires individuelles, ils s’exerçaient en dehors du groupe.

En attendant la résolution de la maladie en cas de Joao Félix, Griezmann, Herrera et Koke, qui déterminera quand ils seront à nouveau disponibles, et les annulations confirmées de Llorente et Savic, le reste des troupes était à la disposition de Nelson vivant Oui Hernan Bonvicini, les assistants de Simeone dans l’équipe d’entraîneurs de l’Atlético, qui récupèrent Giménez, après cinq matchs absents en raison d’une contracture et qui reviendra comme on pouvait s’y attendre directement dans le onze de départ. ET