L’Atlético de Madrid avec les pires records de toute « l’ère Diego Simeone »

29/10/2021 à 19:57 CEST

Au-delà de la pénalité de dernière minute qui a déjoué la victoire de l’Atlético de Madrid lors de sa visite à Levante, l’équipe du matelas a disputé ses dix premiers matchs de cette Ligue laissant beaucoup de doutes, avec sa pire différence de buts à ce stade de toute l’ère Diego Siméone, assortie de l’année académique 2019-20, et surtout, d’un alerte défensive importante: ils ont encaissé 10 buts encaissés, des données qui n’avaient plus été vues dans le club en début de saison depuis 2012-13.

La saison dernière, l’Atlético n’a subi que deux buts lors des dix premiers matchs

Si loin de l’année dernière, quand il était champion et n’a subi que deux buts lors des dix premiers matchs avec qui la course au sommet a commencé. Puis il a ajouté 26 sur 30 points. Il n’avait perdu que quatre des points contestés, alors qu’il en a déjà cédé plus du double : onze. Il n’avait pas non plus subi autant de dégâts sur son but en début de championnat ou en 2019-20 (cinq buts contre), ni en 2018-19 (cinq), ni en 2017-18 (six), ni en 2016-17 (six), ni en 2015-16 (six), ni en 2014-15 (neuf), ni en 2013-14 (sept).

Simeone prévient : « Nous devons nous améliorer en équipe »

Justement concernant le moment de l’équipe, il a parlé Siméone minutes après le match nul contre Levante : « Nous nous devons nous améliorer en équipe. On n’a pas à s’excuser pour la prestation de l’arbitre, pour son but à la fin avec un penalty, avec le penalty en première mi-temps, avec les 200 coups de pied de Joao Félix qui n’ont eu aucune conséquence. Nous devons travailler, améliorer et essaie de sortir de ce moment. Une chose négative en amène une autre. Rapidement, nous devons devenir forts entre nous et construire, car l’équipe marque continuellement deux buts à chaque match et ils nous font mal dans toutes ces situations que nous devons améliorer. »

L’improductivité du matelas trident

L’Atlético n’a pas encore gagné avec la combinaison Antoine Griezmann-Luis Suárez-Joao Félix dès le début sur le front de l’attaque. Ni contre la Real Sociedad ni contre Levante. Ni protégé par trois milieux de terrain et quatre défenseurs, contre l’équipe de Saint-Sébastien (2-2), ni par cinq défenseurs et deux milieux de terrain, contre l’équipe valencienne. Et pendant ce temps le Le vrai Betis dimanche prochain au stade Wanda Metropolitano. Simeone utilisera-t-il à nouveau le trident ? C’est l’un des doutes de la formation du sélectionneur argentin, qui n’a toujours pas Image de balise Marcos Llorente, Thomas lemar ni Geoffrey Kondogbia, deux jours après l’accident.