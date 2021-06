L’Atlético de Madrid déclare Trippier incessible

06/03/2021

Le à 20:36 CEST

Alberto Teruel

Kieran Trippier ne quittera pas l’Atlético de Madrid. Malgré les rumeurs incessantes qui remettent le latéral anglais en Premier League, notamment à Manchester United, l’entité rojiblanca est sereine sur l’avenir du propriétaire de la voie de droite de Wanda Metropolitano.

Atlético, actuel champion de la Liga Santander, sont plus que satisfaits de la performance offerte par Trippier, ils n’ont donc aucune intention d’écouter des offres de quelque nature que ce soit. La partie anglaise a atterri dans la capitale espagnole en 2019 en provenance de Tottenham, et malgré avoir été alourdie pendant cette période, à la fois par l’arrêt causé par COVID et par sa sanction pour implication dans une affaire de paris sportifs qui l’a tenu à l’écart pendant 10 semaines terrains de jeux, a réussi à devenir un élément clé dans les projets de « Cholo Simeone ».

De cette façon, L’Atlético de Madrid fera référence à la clause résolutoire de 33 millions d’euros en cas de devoir négocier pour le footballeur britannique. Quoi qu’il en soit, des sources du club insistent sur le fait qu’il n’y a pas d’offre formelle des clubs avec lesquels il a été lié, il est donc prévu que Trippier continue d’être rojiblanco au moins jusqu’en juin 2023, date à laquelle son mandat se termine. Contrat.

Trippier a gagné la faveur de « Cholo » Simeone non seulement en raison de sa qualité de footballeur ou de son travail incessant sur le terrain, mais aussi en raison de sa polyvalence. La partie anglaise a repris la voie de droite du Wanda Metropolitano à la fois dans le schéma 4-4-2 et dans le 3-5-2, agissait indistinctement comme un côté ou comme une voie.