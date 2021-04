L’Atlético de Madrid devra payer Futebol Benfica pour Gelson Martins

04/02/2021 à 11:36 CEST

L’Atlético de Madrid devra payer environ 200.000 euros à Futebol Benfica, un club modeste de la première division de district de Lisbonne, pour les droits d’entraînement de l’ailier portugais Gelson Martins.

Selon le journal portugais A Bola, le Tribunal arbitral du sport (TAS) était d’accord avec Futebol Benfica, qui a exigé une compensation pour les débuts footballistiques de Gelson à la suite de l’accord conclu entre l’Atlético et le Sporting de Portugal par le joueur.

L’ailier était membre du Sporting en 2018, lorsqu’un groupe d’ultras violents a pris d’assaut la ville sportive du club et a attaqué plusieurs joueurs et une partie de l’équipe technique. Plusieurs footballeurs, dont Gelson, ont résilié unilatéralement leur contrat au motif qu’il y avait « juste cause ».

Gelson est allé librement à l’Atlético de Madrid, mais le Sporting a réclamé le cas à la FIFA et les deux clubs ont fini par parvenir à un accord pour résoudre le problème avec le paiement de 22,5 millions d’euros par le peuple madrilène.

Le TAS comprend maintenant que cet accord implique un transfert et, par conséquent, Futebol Benfica doit percevoir les frais d’entraînement du joueur, qui a joué pour le modeste club de Lisbonne entre 2008 et 2011. Gelson joue actuellement à Monaco, où il a été transféré par l’Atlético de Madrid.