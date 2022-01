« L’Atlético de Madrid était une opportunité unique »

01/07/2022 à 17:03 CET

le Britannique Kieran Trippier, que ce vendredi a confirmé son transfert à Newcastle UnitedIl appréciait son passage à l’Atlético de Madrid et a déclaré que c’était une « expérience incroyable » et une « opportunité unique » à laquelle il ne pouvait pas dire non.

« Au début, c’était difficile, mais je n’ai pas peur de repartir de zéro et de me mettre à l’épreuve. C’est ce que j’ai fait en Espagne pendant presque trois ans. Cela a été une expérience incroyable, je suis heureux de l’avoir fait. J’ai pu gagner la Liga, j’ai d’excellents souvenirs d’un grand club qui a tant fait pour moi sur et en dehors du terrain. Beaucoup de personnes avec qui je continuerai à être en contact pendant de nombreuses années. C’était une opportunité unique à laquelle je ne pouvais pas dire non « Trippier a déclaré dans une interview avec Dazn.

Après deux ans et demi en Espagne, sous Diego Simeone, Trippier a signé pour Newcastle pour environ 12 millions de livres (13 millions d’euros). « J’ai l’impression d’être bien mieux que lorsque j’ai quitté Tottenham, parce que Diego Simeone est un excellent entraîneur. Cela m’a aidé défensivement et j’ai l’impression d’avoir beaucoup mûri depuis mon arrivée à Madrid. J’ai joué avec de grands joueurs et lui en tant qu’entraîneur est incroyable. Cela a été un plaisir et un privilège de jouer pour lui », a ajouté l’Anglais.

De plus, Trippier a rappelé son meilleur moment avec le maillot de l’Atlético de Madrid : la conquête de la Ligue espagnole la saison dernière : « Gagner la Liga est difficile contre le Real Madrid et Barcelone et il y a aussi de bonnes équipes comme Villarreal ou Séville. Je pense que nous avons très bien commencé la saison, nous avons très bien joué. Lors des trois derniers matchs, c’était serré, on l’a gagné dans le dernier. C’est un moment que je n’oublierai jamais », a-t-il déclaré.