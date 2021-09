L’Atlético de Madrid, pour se racheter contre le dangereux AC Milan

28/09/2021 à 13:50 CEST

L’Atlético de Madrid visite San Siro lors de la deuxième journée de la Ligue des champions avec des besoins après le nul contre Porto lors de la première de l’édition 2021/22. Après être tombés sur Mendizorroza de manière surprenante en Liga, les hommes de Cholo Simeone ont besoin une victoire pour remonter le moral et ne pas perdre le sillage de Liverpool, qui est le grand favori du groupe.

Les rojiblancos, qui ils n’ont gagné qu’un match sur les quatre derniers et ils pourront à nouveau compter sur Thomas Lemar, ils recherchent les trois points d’un territoire où ils savent déjà ce que c’est que d’être victorieux : un but de Diego Costa a laissé les Italiens dans les cordes lors du match aller des huitièmes de finale de l’édition 2013/14. Ils se sont battus au match retour et ont atteint la deuxième finale de leur histoire.

Les Italiens, de leur côté, arrivent dans une bonne dynamique : après avoir perdu contre Liverpool et fait match nul contre la Juventus en Serie A, ils ajoutent deux victoires qui les maintiennent dans la zone privilégiée du Calcio. Finalistes en Italie la saison dernière, ceux de Stefano Pioli veulent continuer à grandir et se consolider dans la compétition continentale maximale après sept ans d’absence.

Comptes en souffrance pour rossoneri

Le match à San Siro est vital pour les aspirations des deux clubs dans le tournoi : Aucun d’entre eux n’a remporté la victoire lors de la première et, selon les prévisions, ils devront se battre pour la deuxième place qui donne accès aux phases finales, puisque Liverpool a tout à faire pour prendre la première place et accéder en tant que premier du groupe..

Les Italiens veulent se racheter de la dernière (et première) fois qu’ils se sont rencontrés en Ligue des champions. Ils ont clairement chuté en huitièmes de finale, avec un 5-1 au total du match nul, et depuis lors, ils n’ont plus remis les pieds sur le sol européen. Une sécheresse particulièrement frappante pour la deuxième équipe la plus titrée de l’histoire de la compétition.