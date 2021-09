L’Atlético de Madrid rend visite à l’équipe du bas à la recherche de leadership

in

24/09/2021

Le à 20:01 CEST

L’Atlético de Madrid de Cholo Simeone rend visite au joueur du bas de la Liga, Alavés de Javi Calleja. Après avoir certifié un grand retour contre Getafe avec deux buts de Luis Suárez, les colchoneros cherchent à nouveau les trois points pour ne pas perdre le sillage du Real Madrid, actuellement en tête du classement et l’un des principaux prétendants au titre.

Les rojiblancos, qui Ils ont fait leurs débuts en Ligue des champions avec un nul insuffisant contre Porto, restent invaincus en Liga et sont en deuxième position avec 14 points sur 18 possibles : les nuls contre Villarreal et l’Athletic Club les empêchent d’être leaders en ce moment. Après avoir remporté le titre la saison dernière, ceux de Cholo Simeone sont les principaux favoris pour maintenir l’hégémonie dans le football espagnol.

Ceux de Javi Calleja, pour leur part, arrivent à la rencontre dans une situation totalement défavorable : Avec un match en attente contre Villarreal, Alavés marche en bas de tableau sans avoir encore marqué, avec cinq défaites, 11 buts encaissés et un seul en faveur.. Si contre l’Atlético de Madrid ça ne colle pas signera le pire départ en Liga jusqu’à présent au 21e siècle avec Getafe de Míchel.

Une victoire qui pourrait être historique pour Alavés

Ceux de la ville d’Alava ne savent pas ce que c’est que de battre l’Atlético de Madrid à domicile depuis décembre 2002. Au cours de cette saison, ils ont également remporté le match du deuxième tour par le minimum, les deux dernières victoires dans les bagages privés. Depuis lors, ils ont ajouté quatre nuls et huit défaites. Pour plus d’informations, dans les duels directs, ils n’ont pris qu’un point sur 24 possibles.

Alavés, pour des raisons évidentes, n’est pas favori selon les prévisions. Il a perdu sept des huit dernières confrontations directes et ne sait toujours pas ce que c’est que de marquer dans cette édition 2021/22 de LaLiga. Ils sont tombés au Real Madrid, Majorque, Valence, Osasuna et Espanyol et ils ajoutent quatre matchs consécutifs sans marquer: ils ne l’ont fait que lors de la première contre l’équipe de Carlo Ancelotti.