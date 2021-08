L’Atlético de Madrid se concentre sur les départs

in

20/08/2021 à 13:19 CEST

Blanchiment d’Arnau

Avec les signatures de Rodrigo de Paul, Marcos Paulo et Benjamin Lecomte, et en attendant l’arrivée d’éventuelles nouvelles signatures comme celles de Dusan Vlahovic, les Athlète de Madrid s’apprête à libérer dans ces derniers jours du marché plusieurs footballeurs qui n’entrent pas dans les plans de l’entraîneur argentin Diego Pablo Simeone, il existe une liste de candidats pour quitter le Wanda Metropolitano avant le 2 septembre.

En l’absence de moins de douze jours pour que le marché des transferts se termine, le club rojiblanco a encore du travail à faire sur ce plan. Ils doivent résoudre diverses sorties, et la première peut être celle d’un nouvel ajout. Il s’agit de Marc Paulo, ailier brésilien de 20 ans qui Il est déjà au Portugal en attendant que son transfert à Famalicao soit officialisé. Le Brésilien, arrivé cet été de Fluminense, est parti en prêt sans option d’achat au Portugais Famalicao en quête de minutes de jeu.

Arias et Nehuén, également sur la bretelle de sortie

Marcos Paulo est le premier d’une liste dans laquelle il y a aussi Santiago Arias et Nehuen Pérez; tous deux en attente de résoudre leur avenir. Pour le moment, aucun d’eux n’est inscrit au concours en attendant ce qui peut arriver avec leur avenir, puisque su condition d’extracommunautaire les conditionne. Le départ de la partie colombienne semble clair, puisque Trippier et Vrsaljko sont choisis pour occuper l’aile droite.

Nehuén, pour sa part, est l’un des footballeurs les plus recherchés des rojiblancos. Avec de nombreuses offres de sortie en prêt, tout semble indiquer que le Udinese Ce sera le sort de la centrale argentine. Les Italiens ont montré le plus d’intérêt pour le joueur depuis les négociations pour Rodrigo de Paul. Dans le cas où les deux joueurs seraient libérés, l’Atlético libérerait une place extra-communautaire pour un éventuel renfort.

Par conséquent, Marcos Paulo, Arias et Nehuén attendent de connaître leur avenir Les trois footballeurs continuent sans être inscrits en Liga et ils n’ont pas pris l’appel.

L’avenir des jeunes joueurs

Ceux qui doivent également résoudre leur avenir sont plusieurs des joueurs locaux rojiblancos. Avec Victor Mollejo (Majorque), Manu Sanchez (Osasuna) et Borja Garcés (Leganés) déjà avec leurs destinations fermées, maintenant c’est au tour de l’attaquant Sergio chameau, le central Francisco Montero et le milieu de terrain Rodrigo Riquelme.

L’attaquant a plusieurs options pour sortir en prêt, et le défenseur attend que la situation de Nehuén soit résolue. Pour sa part, Julien Siméone et Javi Serrano Ils visent à alterner la filiale rojiblanco et la première équipe en cas de besoin.