L’Atlético de Madrid s’entoure de légendes

09/10/2021 à 19h45 CEST

Ce vendredi le Athlète de Madrid a annoncé que deux autres anciens joueurs fera partie de la structure technique des équipes de carrière. Les prochains ajouts au longue liste de noms qui retournent au club rojiblanco sont Gabi et Ignacio Camacho.

L’Atlético de Madrid n’a jamais été un club qui te reconnaître pour t’entourer de ton peuple, Mais il semble que tout ait changé et ils ont décidé de se remplir de légendes, qui savent comment les club pour s’assurer que le club rojiblanco continue de croître et de s’améliorer.

Le premier à rejoindre le club rojiblanco fut Fernando Torres, qui a fait ses débuts dimanche dernier en tant qu’entraîneur adjoint de l’Atlético Juvenile de la Division d’Honneur. Ses débuts ont été avec une défaite dans le derby, mais néanmoins le retour d’El Niño à l’Atlético suppose une joie pour de nombreux adeptes. Et il semble que ce ne sera pas la seule joie pour eux, car Gabi coïncidera avec Torres dans la première jeunesse et Camacho pour sa part s’entraînera dans la jeunesse madrilène.

Thomas Reñones est plus proche de l’équipe première, puisqu’il est dans le Team Manager, étant le liaison entre le personnel et les gestionnaires. Pedró Pablo Matesanz est le délégué, même s’il a fait carrière à Elche, il sait comment fonctionne le club et José Ignacio Zahínos est le récupérateur de l’équipe première. Tous dirigent l’Atlético de Madrid de l’intérieur et vivent au quotidien avec l’équipe première dans le but de améliorer le club.

D’un autre côté, Adelardo et Luiz Pereira Ils feraient aussi partie de cette grande liste de légendes, mais dans leur cas ils auraient d’autres fonctions. Le premier est le Président de la Fondation Athlétique de Madrid, tandis que Luiz Pereira Il assiste à chacun des matchs de la filiale. Les responsable technique sportif de l’Académie est Manolo, meilleur buteur de la Liga lors de la saison 91-92. Et enfin ça Sanchez Aguiar qui est dans le bassin versant, faisait partie de la centraîneurs de rojiblanco avec Radomir Antic et formés également à l’équipe de Madrid.