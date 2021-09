L’Atlético de Madrid souscrit à l’épopée

22/09/2021 à 9h23 CEST

L’actuel champion et leader virtuel de la Liga, l’Atlético de Madrid, est revenu à Getafe au Alfonso Pérez Coliseum avec deux buts de Luis Suárez dans la dernière ligne droite du match.. L’expulsion de Carles Aleñá a ruiné le grand travail d’azulón pendant plus d’une heure de jeu et les rojiblancos ont imposé le coup de poing pour prendre les trois points.

Les matelas, qui ils ont eu deux nuls consécutifs et trois lors de leurs quatre derniers matchs, ils l’ont encore emporté avec deux buts dans les 15 dernières minutes du match. C’est l’équipe qui a marqué le plus de points, avec un total de sept, au cours des 15 dernières minutes de jeu de cette édition 2021/22 de LaLiga Santander.

7 – @Atleti est l’équipe qui a marqué le plus de points après avoir marqué dans les 15 dernières minutes du match en Liga cette saison (7) et l’équipe qui a marqué le plus de points après avoir perdu dans la compétition cette année 2021 (24 ). La foi Pic.twitter.com/TLBQ3So3fP – OptaJose (@OptaJose) 21 septembre 2021

Ceux de la capitale sont aussi l’équipe qui a obtenu le plus de points de retard dans l’électronique, avec un total de 24, jusqu’à présent en 2021.. La capacité de résister et de résister à l’adversité est sans aucun doute l’un des éléments les plus différentiels du bloc de Cholo Simeone : la saison dernière, ils se sont dégonflés dans la dernière ligne droite, mais ils ont su y faire face et ont remporté le titre.

Favoris pour le titre, devant le Real Madrid et le FC Barcelone

Les rojiblancos sont, selon les pronostics, le candidat maximum pour le titre. En tant que champion actuel et après un été où ils ont conservé toutes leurs étoiles et ont incorporé Rodrigo De Paul et Antoine Griezmann, l’Atlético de Madrid part en favori devant le Real Madrid et le FC Barcelone, qui traverse une crise sportive et économique totale.

Pratiquement leaders en l’absence de ce que fait le RCD Mallorca face au Real Madrid, Les hommes de Cholo Simeone ont l’une des meilleures équipes du championnat et sont l’un des grands candidats pour répéter le titre cette saison. L’arrivée de Griezmann dans les dernières heures du marché a renforcé cette idée et L’Atlético de Madrid veut maintenir son hégémonie.