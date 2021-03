L’Atlético de Pinto se rend au stade Parla pour conclure le championnat

27/03/2021 à 13:24 CET

Le Parla reçoit ce dimanche à 11h30 la visite du Athletic de Pinto dans le Municipal Los Prados lors de leur vingt-deuxième rencontre dans la première phase de la troisième division.

Le Parla Il arrive avec optimisme pour le match de la vingt-deuxième journée après avoir gagné hors de son champ par un score de 1-2 à Real Aranjuez CF dans Le délice, avec des buts de Maire de Kiti Oui Morales. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans six des 19 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 18 buts pour et 20 contre.

Du côté des visiteurs, le Athletic de Pinto a réalisé un nul nul contre le Real Aranjuez CF, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Sur les 19 matchs qu’il a disputés cette saison de la première phase de la troisième division, le Athletic de Pinto il en a remporté six avec un chiffre de 17 buts pour et 28 contre.

En tant que local, le Parla Il a des statistiques de quatre victoires, trois défaites et deux nuls en neuf matchs disputés à domicile, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. À la maison, le Athletic de Pinto a un bilan d’une victoire, six défaites et deux nuls en neuf matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de Parla si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Parla et les résultats sont huit victoires, deux défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, l’équipe locale a une séquence de cinq matchs consécutifs sans perdre à domicile contre Athletic de Pinto. La dernière fois que les deux équipes ont disputé ce tournoi, c’était en février 2021 et le résultat a été un match nul (1-1).

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la première phase de la troisième division, nous pouvons voir que le Parla ils sont en avance sur l’équipe visiteuse avec une avance de trois points. L’équipe de José Luis Navarro il se classe quatrième avec 25 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Athletic de Pinto il compte 22 points et occupe la sixième place du classement.