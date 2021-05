L’Atlético doit gagner … et attendre d’être champion de LaLiga ce dimanche

14/05/2021 à 00h12 CEST

En l’absence de seulement deux jours pour la conclusion de la Liga, la seule chose qui semble garantie, c’est que le champion sera de Madrid. Séville n’a plus d’options mathématiques et le Barça est pratiquement hors du combat après un nouveau revers inexplicable. L’Atlético, malgré le triomphe à Grenade d’un Real Madrid qui ne raccroche pas, continue de l’avoir en main pour décrocher le titre, et en fait, ils peuvent même l’obtenir ce dimanche.

Les cabales rojiblancas

Pour que ce soit une réalité, cependant, il ne suffit pas de battre un Osasuna qui ne joue rien au Wanda Metropolitano à partir de 18h30. Il reste un jour de moins, la distance de deux points sur le rival citoyen maximum reste, mais ceux de ‘Cholo’ Simeone (80 points) ils devront combiner une victoire avec un feuillet blanc (78 points) à San Mamés contre un Athletic déjà sans aspirations européennes.

En cas de victoire, il suffirait aux colchoneros de gratter les «lions» d’un match nul contre l’actuel champion. La distance deviendrait quatre points (cinq en cas de défaite blanche) avec seulement trois à jouer.

Mais c’est la seule combinaison possible si l’Atlético veut décrocher ce dimanche un championnat qu’il n’a pas conquis depuis 2014. Un match nul contre Osasuna n’est pas garanti même si Madrid perd, car la distance de trois points serait insuffisante car ils ont le moyenne de buts contre. Rappelons que les hommes de Zidane ont gagné 2-0 dans le derby de Di Stéfano et ont fait match nul (1-1) à Wanda. De plus, ils pourraient donner une nouvelle vie au Barça …

Une dernière possibilité

Contrairement à ce qui se passe lors de l’avant-dernière journée, les rivaux de l’Atlético et du Real Madrid pourraient jouer beaucoup à la date finale. Les rojiblancos visiteront (dimanche 25 à 18h00) un Valladolid en zone de relégation et en crise galopante, à moins que les hommes de Sergio ne descendent ce dimanche. Et les blancs recevront en même temps un Villarreal qui jouerait désormais la Conférence, mais qui sont à la recherche de la Ligue Europa. Il sera difficile pour le «sous-marin» de se rendre à Valdebebas sans cible.