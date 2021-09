L’Atlético emmènera Save the Children en Europe pour la quatrième année

13/09/2021 à 13:55 CEST

L’Atlético de Madrid portera le logo de l’organisation de garde d’enfants Save the Children au dos de son maillot lors des compétitions européennes pour la quatrième année, après avoir annoncé le renouvellement de l’accord.

En plus de rendre le logo visible au dos des maillots sous les numéros des footballeurs, Save the Children et la Fondation Atlético de Madrid « favoriseront et stimuleront la mise en œuvre de projets communs dans le but d’utiliser le sport comme instrument pour garantir protection de l’enfance, l’égalité des chances pour les garçons et les filles et leur protection sociale », a expliqué le club dans un communiqué.

L’accord prévoit également la participation de l’ONG aux sessions de formation des entraîneurs de la carrière de rojiblanca sur “des environnements sûrs pour les enfants et la sensibilisation à la protection des mineurs”, ajoute l’entité.