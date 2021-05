L’Atlético est “prêt pour le retour des spectateurs” face à Osasuna

12/05/2021 à 17:05 CEST

.

L’Atlético de Madrid a anticipé ce mercredi à quoi ressemblerait la distribution des billets dans le match dimanche prochain contre Osasuna au cas où le Gouvernement autoriserait le retour du public dans les stades, et expliquait qu’il était “préparé au retour des spectateurs, car Il travaille sur cette possibilité depuis des mois avec différents scénarios “.

“Pour le club, ce serait la meilleure façon de terminer la saison, avec nos fans pilotant l’équipe lors du dernier match à domicile. Pendant la campagne, l’équipe a ressenti le soutien de tout le monde malgré la distance, donc, même si elle ne peut pas être avec un Metropolitan Wanda complet, rien de mieux que d’entendre les chants et les cris d’encouragement des fans sportifs pour mettre la touche finale à la saison dans notre maison », a-t-il apprécié.

“Comme il ne reste guère de temps pour ledit match, et compte tenu des nombreuses questions reçues”, le club a publié un communiqué pour expliquer “Comment la procédure de répartition des localités serait-elle dans l’hypothèse où le Gouvernement autoriserait finalement la présence du public pour ledit parti “.

En ce sens, le club a assuré que “90 pour cent de la capacité autorisée par les autorités ira aux membres et supporters du club., les 10% restants étant réservés pour répondre aux obligations du club avec les sponsors et les entreprises collaboratrices, ainsi que pour répondre à la demande d’autres groupes tels que le conseil d’administration, les institutions, les joueurs et le personnel d’entraîneurs de la première équipe, l’Association des légendes et des employés “.

«Les membres qui souhaitent assister à ce match doivent s’inscrire à l’avance et demander un billet via le site Web du club. L’inscription ne s’ouvrirait pas tant que le club n’avait pas l’autorisation définitive et on connaîtrait la capacité réellement disponible », a expliqué l’Atlético, qui attribuerait« la moitié des billets destinés aux membres par numéro de membre, en donnant la priorité aux plus âgés », et l’autre moitié “sera tirée au sort entre les partenaires auquel il n’aurait pas correspondu “entrée.

De plus, l’Atlético a signalé que “donnera” ces “tickets à ses membres, en signe de gratitude pour le soutien reçu au cours de ces mois où ils n’ont pas pu assister aux jeux “, avec lesquels” ils n’auront rien à payer pour assister “à cette réunion, et a fait remarquer qu ‘” ils seront nominatifs et non transférables, non Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés par une personne autre que le propriétaire “.

Dans tous les cas, le club a rappelé que “Toute cette procédure” ne sera pas lancée “tant que le gouvernement n’aura pas pris la décision finale et ne pas informer les clubs de la capacité autorisée pour chaque stade et des autres restrictions. “