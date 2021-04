L’Atlético est toujours en alerte jaune: Suárez, Llorente, Giménez, Hermoso …

04/03/2021 à 18:42 CEST

.

L’Atlético de Madrid se rend à Séville ce dimanche avec cinq joueurs toujours avertis de sanction et qui rateraient le prochain match contre le Betis en cas de réprimande au stade Ramón Sánchez Pizjuán: Luis Suárez, Marcos Llorente, Mario Hermoso, José María Giménez et Geoffrey Kondogbia.

Luis Suárez a déjà accumulé sept jours avec quatre cartons jaunes; Llorente, Hermoso et Giménez, un seul, dernier match contre Alavés; et Kondogbia, six ans, bien qu’il n’ait été qu’un partant dans l’un d’entre eux et n’ait joué que quatre de ces six nominations dans la ligue.

De tous, Luis Suarez, Marcos Llorente et Mario Hermoso seraient des partants sûrs contre Séville, comme on pouvait s’y attendre Giménez. Entre le défenseur central uruguayen, récemment remis d’une gêne musculaire, et Felipe Monteiro quittera le poste de milieu de la défense à cinq que Simeone relèvera ce dimanche.