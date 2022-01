« L’Atlético est un défi de savoir comment nous sommes »

01/08/2022 à 17:32 CET

L’entraîneur de la Villarréal, Unai Émeri, a-t-il souligné lors de la conférence de presse précédant la réunion devant le Athlète de Madrid dans La Céramique que ce jeu est un défi de savoir comment est votre équipe par rapport à ceux qui occupent des postes de Ligue des Champions.

« C’est un match qui va nous marquer ce que nous sommes capables de faire contre l’équipe qui marque les » Champions « , le champion actuel et l’un des plus forts de la ligue. C’est un bon test et nous voulons voir comment nous sommes en ce moment et ce qui marquera si nous sommes des aspirants. Malgré les pertes, nous voulons savoir où nous sommes et c’est quelque chose que nous pouvons voir dans ce match », a-t-il expliqué.

« L’Atlético a 4 points d’avance sur nous en l’absence d’un tour complet et il y a encore beaucoup à jouer, C’est une distance importante et qui nous oblige à récupérer. Nous devons ramer pour récupérer ce désavantage. Mais il y a encore un championnat et celui de l’Atlético est un énorme défi, ils ne sont pas aussi réguliers à ce stade du championnat mais ils peuvent l’être. Ils doivent être dans la lutte pour la ligue et ils peuvent l’être s’ils réagissent. C’est une grande équipe pour laquelle j’ai beaucoup de respect. Il suffit de voir mes statistiques avec eux », a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’élimination inattendue en Copa del Rey contre le Sporting, Émeri il a souligné: « On ne ferme pas les yeux sur ce qui s’est passé en Coupe, mais il faut regarder le championnat et chaque jeu nous donne la réponse et le contenu auquel nous devons nous améliorer et grandir. C’est un test pour voir comment va l’équipe. »

« La ligue est ce qui va nous nourrir et ce qui vous fait grandir. Et c’est dans la ligue où nous voulons démontrer nos références. C’est un jeu qui m’excite, qui me nourrit et qui me rend heureux d’y faire face et d’en profiter. C’est un beau jeu pour les gens, pour l’équipe, pour le club et pour nous en tant qu’entraîneurs. C’est un jeu qui m’excite beaucoup », a-t-il souligné.

Concernant les nombreuses pertes avec lesquelles il affronte ce match, notamment en attaque, le coach a commenté : « C’est vrai qu’on a des carences en attaque. On va voir comment on est et avec ce qu’on a on va jouer avec l’attaque. des personnes qui peuvent aider et générer des options d’objectifs. Nous avons des joueurs pour résoudre ces problèmes ci-dessus et nous avons certainement des solutions« .