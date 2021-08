L’Atlético et Villarreal dominent le Pot 1 du tirage au sort ; Barcelone, Madrid et Séville, au pot 2

26/08/2021 à 09:24 CEST

Le dernier tour de qualification pour accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions 2021/22 est terminé et nous avons déjà les derniers rivaux qui composeront les quatre tambours du tirage : Benfica, Salzbourg, Shakhtar, Young Boys, Malmö, Bruges, Dinamo Kiev, Besiktas et Sheriff accompagneront les déjà qualifiés pour cette édition.

La réalisation de la Ligue Europa par Villarreal d’Unai Emery nous laisse un total de cinq équipes espagnoles dans le tirage au sort : L’Atlético de Madrid, en tant qu’actuel champion de LaLiga, et Villarreal seront dans le Pot 1, tandis que Barcelone, le Real Madrid et Séville seront dans le Pot 2, après avoir occupé les trois autres places qui donnent un accès direct à la meilleure compétition continentale..

Villarreal et l’Atlético partageront un groupe avec noix de coco comme la Juventus, United, le PSG, Liverpool ou Dortmund, tandis que Barcelone, le Real Madrid et Séville pourraient s’affronter contre des rivaux comme Chelsea, Manchester City, l’Inter ou le Bayern. La présence d’équipes comme Leipzig ou Atalanta (pot 3) et l’AC Milan ou Wolfsburg (pot 4) pourrait déclencher un groupe de mort pour l’un des représentants espagnols.

Les quatre grosses caisses, définies

Le tirage au sort aura lieu le jeudi 26 août à partir de 18h00 et pourra être suivi en direct sur #Vamos, Movistar Champions League, Barça TV et sur le site du journal SPORT. Les tambours sont configurés comme suit :

Pot 1 | Chelsea, Manchester City, Villarreal, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, Lille, Inter et Bayern.Pot 2 | Real Madrid, Barcelone, Séville, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool et Borussia Dortmund.Pot 3 | Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Zenit, Benfica, Salzbourg et Shakhtar.Pot 4 | Milan, Wolfsburg, Bruges, Young Boys, Malmö, Dinamo Kiev, Besiktas et Sheriff.