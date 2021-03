L’Atlético fait match nul contre Getafe et rapporte des points vitaux dans la lutte pour le titre

Ni siquiera con la ofensiva final en superioridad numérica, cuando David Soria surgió para frustrar un remate a Moussa Dembélé y el poste repelió una ocasión a Luis Suárez, el Atlético de Madrid encontró el triunfo en Getafe, estancado en las últimas semanas mientras crece el acecho sur le.

Quatre nuls, en comptant celui de ce samedi, et une défaite au cours des huit derniers jours; une route sinueuse dont il ne s’est pas échappé non plus au Colisée Alfonso Pérez, où peut-être méritait-il de gagner à cause de ce qu’il a créé et proposé dans la dernière section, à la suite de l’expulsion de Nyom, mais il a aussi attendu trop longtemps pour vraiment partir pour le match.

Un point est très peu aujourd’hui. Parce que le Real Madrid a gagné quelques heures auparavant et est à six points. Et parce que lundi, Barcelone joue, qui est sept maintenant et peut rester à quatre.

La priorité de l’Atlético est la Ligue. Sa position dominante place une telle compétition au-dessus de la Ligue des champions. Il n’y a pas de meilleur exemple que même pas la proximité de tout ou rien à Londres, mercredi prochain, cela a ouvert trop d’espace pour les rotations – seulement l’entrée de Saúl pour Lemar – dans le onze de Simeone, qui est récité presque par cœur à chaque réunion des derniers mois. de cette campagne.

En elle, aujourd’hui, il n’y a pas de Joao Félix, qui apparaît et disparaît de la formation de départ comme si rien, maintenant avec peu de débats, comme s’il s’agissait d’une simple normalité, si fréquente ces dernières semaines qu’il n’est ni étrange ni surprenant, étranger à sa meilleure version, mais aussi à la confiance que l’entraîneur argentin a dans les autres footballeurs.

Peut-être que son cadeau n’est ni aussi impressionnant ni aussi décisif ni même aussi prometteur qu’il le paraissait, alors qu’il déclinait en départs, en buts et passes décisives, en débordements et à l’occasion, actuellement transformé en ressource, comme il l’était à Getafe à la mi-temps – Il est entré par Saúl-, plus que dans une pièce essentielle, alors que la seconde était toujours présupposée beaucoup plus que la première.

Presque autant de fois qu’un partant (13) qu’un remplaçant (11) dans cette Ligue, ses qualités sont incontestables. Le doute est dans la constance avec laquelle il le montre. C’était le premier pari de Simeone pour changer un jeu qui n’allait pas dans un sens ou dans l’autre, que personne ne gagnait aux points … Et personne ne méritait de gagner.

Cela a donné un plus à l’équipe. Il a marqué un but qui n’était pas, après le temps de jeu, parce que le ballon est passé par-dessus la ligne arrière avant le centre de Marcos Llorente pour la tête de l’attaquant. Avant, Llorente a également essayé avec un tir mordu qui a été tellement empoisonné que Soria a dû s’étirer pour repousser la chose la plus proche du but jusqu’à la 55e minute, ce à quoi Enes Unal a également pointé quelques instants plus tard.

Ensuite, Simeone a insisté sur les changements, à l’offensive, avec l’entrée sur le terrain de Dembélé, Lodi et Lemar. Le plus qu’aurait été Vitolo a été arrêté par Simeone pour le rouge à Nyom, via VAR, pour une entrée excessive; Getafe a réclamé un éventuel penalty de Dembélé, qui s’est opposé plus tard au 0-1 avec insistance et grande ambition.

Son premier tir aurait été un but sans la magnifique séquence de David Soria, il a également proposé une tête qui n’atteignait pas le placement souhaité et a lancé un match incertain, dans lequel l’Atlético a frappé un poteau et appuyé sur l’accélérateur comme il l’avait fait. pas fait.avant d’aller à la victoire, déclenché par le plan initial, peut-être à cause de sa supériorité numérique, mais aussi parce que cela éveillait son ambition et parce qu’il en avait besoin de toute urgence, parce que le tirage au sort valait très peu.

Rien à voir avec sa première mi-temps, car l’Atlético n’a jamais perdu à l’époque Simeone à Getafe, mais presque jamais non plus, il ne s’est senti à l’aise.

Dans la première heure au Colisée, comme à chaque visite, l’Atlético a transmis le même sentiment de ne pas avoir d’espace. Il n’y en a pas ou vous ne pouvez pas le trouver. C’est un désordre général qui n’est pas facile à contourner. Ni pour lui ni pour son rival. Les combinaisons sont souvent infructueuses, limitées par votre adversaire, mais peut-être aussi par votre manque de vitesse sur le ballon. Une compétence capitale dans ce territoire exigeant. Dans le stade de Getafe, une seconde de plus pour réfléchir, un centimètre de plus à exécuter, un contrôle qui n’est pas millimétrique, c’est un excès.

L’Atlético n’a pas pris de risque avec le ballon joué par derrière. Sauf au début, Oblak s’est toujours lancé longtemps, à la bataille aérienne, à la deuxième pièce, au rejet qui détermine à qui appartient la possession pour passer à la lutte continue, au frottement constant, à l’insistance sur la recherche de quelque chose. plus qu’une mauvaise passe ou un dégagement. Il n’y a guère de milieu de terrain autre que celui de se battre. Ne pas créer.

Et les chances sont un trésor dans un paysage aussi compromettant. Getafe en a eu un à l’entracte, via Aleñá, même si cela a parfois secoué tout ce qui entourait le but d’Oblak. Et les deux de l’Atlético: le premier à la 7e minute, quand David Soria a repoussé le tir de Yannick Carrasco, retrouvé lorsque Correa a décroché entre les lignes -une exception-, et le second avec un tir de l’ailier. Il pourrait en avoir un autre, mais Luis Suárez n’a pas atteint le meilleur coup comme il le souhaitait.

Puis vint la seconde mi-temps, l’expulsion de Nyom, la dernière offensive de l’Atlético, le nul sans but et la frustration du leader.